Σήμερα, Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων τα αναδρομικά ποσά που ορίζονται βάσει του άρθρου 34 του Ν. 5018/2023. Η καταβολή αφορά το διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2023, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ.
Συγκεκριμένα, το μέτρο απευθύνεται σε 47.055 συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.
Λεπτομέρειες προκύπτουσες από την εκκαθάριση
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκκαθάρισης, εντοπίστηκαν οι παρακάτω επιμέρους κατηγορίες:
- 7.318 συνταξιούχοι έχουν ήδη εισπράξει αναδρομικά για το επίμαχο διάστημα και οι περιπτώσεις τους τίθενται υπό επανέλεγχο για την ορθή διεκπεραίωση.
- Για 17.419 συνταξιούχους, το τελικό υπόλοιπο είναι μηδενικό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν προκύπτει νέα καταβολή αναδρομικών.
Δέσμευση για αξιοπιστία στις πληρωμές
Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ επισημαίνει πως παραμένει “προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους”, ακολουθώντας τις θεσμικές της δεσμεύσεις για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων.