Η Volkswagen θα κάνει αισθητή την παρουσία της στην έκθεση αυτοκινήτου στο Μόναχο, απο τις 9 έως τις 14 Σεπτεμβρίου, εκεί που θα παρουσίασει νέα μοντέλα, επετειακές εκδόσεις και διαδραστικές δραστηριότητες που φέρνουν το όραμα «Κινητικότητα για Όλους» πιο κοντά στο κοινό.

Ειδικότερα, στο επίκεντρο της φίρμας θα βρίσκεται η πρώτη εμφάνιση ενός νέου, αμιγώς ηλεκτρικού SUV μικρού μεγέθους. Το πρωτότυπο προαναγγέλλει το entry-level ID. της Volkswagen και έρχεται να ορίσει νέα πρότυπα σε σχεδίαση, ποιότητα και χώρους στην κατηγορία του T-Cross. Η έκδοση παραγωγής θα λανσαριστεί το 2026. Λίγο αργότερα, το ολοκαίνουργιο T-Roc θα παρουσιαστεί στο κοινό για πρώτη φορά.

Η συνεργασία με τη BOGNER FIRE+ICE δίνει ζωή στο ID.3 GTX FIRE+ICE1, μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση που εκτίθεται δίπλα στο εμβληματικό Golf II Fire and Ice της δεκαετίας του ’90. Παράλληλα, η 50ή επέτειος του GTI γιορτάζεται με το Golf GTI EDITION 502 – το ισχυρότερο GTI παραγωγής με 239 kW (325 PS). Μαζί του, το GTI History Wall και ένας αγωνιστικός προσομοιωτής ζωντανεύουν την κληρονομιά του θρυλικού μοντέλου.