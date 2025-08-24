Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας εξέφρασε σήμερα τη σταθερή του στήριξη προς την Ουκρανία, με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας. Σε μήνυμά του, ο Κάρολος ζήτησε την επίτευξη μιας «δίκαιης ειρήνης με διάρκεια» στον συνεχιζόμενο πόλεμο που ξέσπασε μετά τη ρωσική εισβολή, τον Φεβρουάριο του 2022.

Στο μήνυμα του Βρετανού μονάρχη, που κοινοποίησε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σημειώθηκε η ελπίδα ότι οι δύο χώρες θα μπορέσουν «να συνεχίσουν να εργάζονται στενά για να πετύχουν μια δίκαιη ειρήνη με διάρκεια στην Ουκρανία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ευχαρίστησε δημόσια τον βασιλιά Κάρολο, υπογραμμίζοντας πως τα λόγια του «αποτελούν πραγματική έμπνευση για τον λαό μας» στις κρίσιμες ώρες που βιώνει το έθνος. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη Βρετανία για τη διαρκή της υποστήριξη στο Κίεβο και στην προσπάθεια να υπερασπιστεί τη δημοκρατία.

Ηγετικός ρόλος της Βρετανίας στην υποστήριξη της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος Ζελένσκι αναγνώρισε την ισχυρή στάση του Ηνωμένου Βασιλείου, αναφέροντας ότι «εκτιμούμε την ηγετική στάση της Βρετανίας στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία και τον δίκαιο σκοπό μας: να υπερασπιστούμε την ελευθερία από την τυραννία και να διασφαλίσουμε ειρήνη με διάρκεια στην Ουκρανία και σε όλη την Ευρώπη».

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης βρετανικής στήριξης, το Υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι ο βρετανικός στρατός θα συνεχίσει να παρέχει εκπαίδευση στους Ουκρανούς στρατιώτες τουλάχιστον έως το τέλος του 2026. Παραπάνω από 50.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν ήδη εκπαιδευτεί στη Βρετανία, όπως γνωστοποίησε η κυβέρνηση.

Σε σχετική δήλωση, ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι διαβεβαίωσε ότι «θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε την υποστήριξή μας μαζί με τους συμμάχους μας ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό της σήμερα και να αποτρέψει (μια επίθεση) αύριο». Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη «να φέρουμε τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε όσο το δυνατόν πιο ισχυρή θέση», προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις συνεχιζόμενες προκλήσεις και απειλές από τη ρωσική πλευρά.