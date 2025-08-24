Σε ένα ακόμη βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης, Ρωσία και Ουκρανία προχώρησαν σήμερα σε μια σημαντική ανταλλαγή 146 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε πλευρά. Η συμφωνία ήρθε έπειτα από μεσολάβηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, όλοι οι Ρώσοι αιχμάλωτοι που απελευθερώθηκαν μέσω της ανταλλαγής έχουν μεταφερθεί στη Λευκορωσία και λαμβάνουν την απαραίτητη ψυχολογική και ιατρική βοήθεια προκειμένου να ανακάμψουν από την ταλαιπωρία της αιχμαλωσίας.

Επιστροφή Ρώσων πολιτών από την Ουκρανία

Σημειώνεται πως στο πλαίσιο της ανταλλαγής, η Ουκρανία παρέδωσε στη Μόσχα και οκτώ Ρώσους πολίτες, οι οποίοι διαμένουν στην περιφέρεια Κουρσκ, γεγονός που προστίθεται στις κινήσεις για τη διασφάλιση της επιστροφής αμάχων πολιτών που βρέθηκαν στο μέτωπο της σύγκρουσης.