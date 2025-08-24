Διακριτικούς περιορισμούς στην επιχειρησιακή χρήση των αμερικανικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς ATACMS από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχει θέσει τους τελευταίους μήνες το Πεντάγωνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται πηγές εντός της αμερικανικής κυβέρνησης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, ήδη από την άνοιξη του τρέχοντος έτους, οποιαδήποτε απόπειρα χρησιμοποίησης των ATACMS για χτυπήματα εντός ρωσικού εδάφους προϋποθέτει την εκ των προτέρων έγκριση υψηλόβαθμων αξιωματούχων του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Η αλλαγή αυτή στη διαδικασία αντανακλά τη διπλωματική ευαισθησία που συνοδεύει την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, ειδικά σε ό,τι αφορά δράσεις εντός Ρωσίας.

Ανεπιβεβαίωτες οι πληροφορίες για τους περιορισμούς

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς σημείωσε πως «δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές άμεσα», καταδεικνύοντας ότι τα σχετικά δεδομένα παραμένουν, προς το παρόν, ανεπίσημα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αναφορά εγείρει ερωτήματα για το πώς διαμορφώνεται το πεδίο δράσης των ουκρανικών δυνάμεων απέναντι στη Ρωσία και ποιος είναι ο βαθμός ελέγχου που διατηρούν οι ΗΠΑ στην κλιμάκωση του πολέμου, μέσω του εξοπλισμού που παραχωρούν στο Κίεβο.