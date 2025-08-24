Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα η ΑΕΚ επικράτησε με 2-0 του Πανσερραϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια και ξεκίνησε ιδανικά τη νέα σεζόν στη Super League.

Στις δηλώσεις του στην Cosmote TV ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε ικανοποιημένος από όσα είδε από τους παίκτες του ενώ σχολίασε και την αλλαγή σχηματισμού.

Όσα είπε ο Νίκολιτς:

Για το ματς: «Πολλά πράγματα μου άρεσαν, πολλά μου δεν μου άρεσαν. Μετά όμως από ένα δύσκολο ευρωπαϊκό παιχνίδι, νομίζω ελέγξαμε καλά το ματς, οπότε πιστεύω πως η εμφάνισή μας ήταν οκ. Είχαμε επίσης ένα δύσκολο και πολύωρο. Κάναμε κάποιες αλλαγές με πλάνο, το οποίο ανατράπηκε λόγω του τραυματισμού του Ζίνι. Πατάμε στο έδαφος και πρέπει να δούμε αύριο την κατάσταση όλων των παικτών. Τώρα πρέπει να προετοιμαστούμε για την Πέμπτη για το πιο σημαντικό ματς σε αυτή την περίοδο της σεζόν».

Για την απόφασή του να αλλάξει σχηματισμό: «Μετά τον τραυματισμό του Περέιρα χρησιμοποιούμε περισσότερο τους εξτρέμ. Ούτως ή άλλως ,είχα πει ότι θα χρησιμοποιήσω δύο ή τρεις διατάξεις. Εχουμε αλλάξει σχηματισμό λόγω και των τραυματισμών».