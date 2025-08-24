Δύσκολες ώρες για τον παλαίμαχο διεθνή ποδοσφαιριστή Ντέμη Νικολαΐδη, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών η σύντροφός του, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, δίνοντας μάχη με τον καρκίνο. Η 41χρονη νοσηλευόταν τις τελευταίες μέρες στον Ευαγγελισμό, καθώς η κατάστασή της είχε επιδεινωθεί.

Από τις αρχές Αυγούστου, η κατάσταση της υγείας της άρχισε να επιδεινώνεται δραματικά, με τη μάχη κατά του καρκίνου να γίνεται όλο και πιο δύσκολη.

Τον Φεβρουάριο του 2025, την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου είχε δημοσιοποιήσει τον αγώνα που έδινε για την υγεία της. «Είμαστε πιο δυνατοί απ’ όσο νομίζουμε», είχε γράψει στο Instagram.

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου διατηρούσε σχέση με τον Ντέμη Νικολαΐδη από το 2022 και πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή τους δημόσια εμφάνιση τον Μάιο του 2023 στο γήπεδο της ΑΕΚ.