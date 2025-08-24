Σε ύφεση βρίσκεται πλέον η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Μακροχωρίου Καστοριάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει ήδη οριοθετηθεί το νοτιοανατολικό μέτωπο και είναι θέμα χρόνου για τις επίγειες δυνάμεις να οριοθετήσουν και το βορειοδυτικό. Σύμμαχος είναι οι άνεμοι, που έχουν κοπάσει, ενώ σχεδόν σε όλο το μέτωπο υπάρχουν οι πυροσβέστες και τα πεζοπόρα τμήματα.

Επί τόπου επιχειρούν 78 πυροσβέστες και τρία πεζοπόρα τμήματα με 28 οχήματα και υδροφόρες του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ενώ νωρίτερα επιχειρούσαν πέντε εναέρια πυροσβεστικά μέσα.

Η φωτιά βρίσκεται μέσα σε πυκνόφυτο δάσος δρυός και δεν απειλεί κάποιον οικισμό.