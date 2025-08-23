Στη σύλληψη ενός άνδρα, καθώς και στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 4.331,25 ευρώ, προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για τη φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στους πρόποδες του Χορτιάτη, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, συνελήφθη ημεδαπός στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια μελισσοκομικών εργασιών προκάλεσε πυρκαγιά, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.

Νωρίτερα, ο δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, επιβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η φωτιά προκλήθηκε από μελισσοκομική δραστηριότητα, ευχαριστώντας τα στελέχη της Πυροσβεστικής, τους εθελοντές και όλους όσοι συνέβαλαν στην άμεση κατάσβεση.

Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και στο σημείο επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με 23 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρου τμήματος, τέσσερα εναέρια μέσα και πλήθος εθελοντών. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση, η πυρκαγιά περιορίστηκε γρήγορα, καίγοντας κυρίως χαμηλή βλάστηση (θάμνους και πουρνάρια), χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ