Σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το σπίτι όπου σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του συνελήφθη ο 40χρονος, που σόκαρε την τοπική κοινωνία με την άγρια δολοφονία μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους.

Σε βίντεο που προέβαλε η ΕΡΤ, φαίνεται ο δράστης την ώρα που τον εντοπίζουν και τον συλλαμβάνουν οι αστυνομικοί. Ο 40χρονος βρέθηκε ξαπλωμένος ανάμεσα στα χόρτα, ύστερα από τις αναφορές των περιοίκων στην Αστυνομία, ότι έβλεπαν κάποιο άτομο να κρύβεται κάτω από τα δέντρα και να κινείται ύποπτα στο οικόπεδο. Σύμφωνα με τις περιγραφές των περιοίκων ο 40χρονος ήταν ξυπόλυτος, ενώ είχε στον ώμο του ένα μαχαίρι.

Το βαρύ ποινικό παρελθόν του δολοφόνου

Ο δράστης έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν τόσο για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όσο και για ενδοοικογενειακή βία, ενώ έχει νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική. Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο του 2024 συνελήφθη στον Βόλο για διοικητική απέλαση.

Το 2020 καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Το 2018 του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση. Το 2013 συνελήφθη για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Τον περασμένο Ιούνιο, με εντολή εισαγγελέα, εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.