Δεν είναι και τόσο συνηθισμένο να βλέπεις ένα μονοθέσιο, πάνω στο δρόμο σου. Όμως αν τύχαινε να ήσουν στην Τσεχία ίσως να συναντούσες πριν λίγες ημέρες μια Dallara Formula Prototype με κινητήρα Ferrari V8 2,4 λίτρων από την Formula 1, απόδοσης 800 ίππων που έκοβε βόλτες στους αυτοκινητόδρομους της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Μάλιστα, το μονοθέσιο συνοδευόταν από τρία supercars: μια Lamborghini Murcielago, μια AMG GT Black Series και μια Chevrolet Corvette. Πάντως, επειδή αυτό δεν ήταν νόμιμο, ήδη η Αστυνομία έχει ξεκινήσει στην Τσεχία έρευνα για να βρει τον ιδιοκτήτη του μονοθεσίου.