Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε σήμερα η εξόδιος ακολουθία για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργό Οικονομικών, στον μητροπολιτικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η τελετή έγινε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, του Επιτρόπου Απόστολου Τζιτζικώστα καθώς και πλήθους υπουργών, υφυπουργών, βουλευτών, ευρωβουλευτών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ο πρωθυπουργός, στον επικήδειό του, αποχαιρέτισε τον εκλιπόντα απευθύνοντάς του με συγκίνηση τις λέξεις «Ψηλέ θα μας λείψεις». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «Συντετριμμένος αποχαιρετώ σήμερα εκπροσωπώντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλης της παράταξής μας, τον πολυαγαπημένο μας Αποστόλη».

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στην αγάπη που είχε ο τοπικός πληθυσμός για τον Απόστολο Βεσυρόπουλο, υπογραμμίζοντας πως η μαζική τους παρουσία στην τελετή είναι «η καλύτερη απόδειξη του πόσο αγαπητός ήταν εδώ πέρα, στον τόπο του, στην Ημαθία, την ιδιαίτερη πατρίδα του την Αλεξάνδρεια, του πόσο πολλά προσέφερε, του πόσες και πόσοι τον τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην πολύτιμη συμβολή του Απόστολου Βεσυρόπουλου ως υφυπουργός Οικονομικών κατά την τετραετία της διακυβέρνησης, σημειώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών μείωσης φόρων.

Πέρα από το πολιτικό του έργο, ο πρωθυπουργός εστίασε στη προσωπικότητα του εκλιπόντος: «Πρώτα και πάνω από όλα, όμως νομίζω ότι όλοι μας θα θυμόμαστε τον Αποστόλη για το χαμόγελό του, γι’ αυτήν την όμορφη, θετική ενέργεια την οποία εξέπεμπε. Και όταν μάθαμε για τον τραγικό και τόσο απροσδόκητο χαμό του, νομίζω όλοι είπαμε μία κουβέντα: Έφυγε το καλύτερο παιδί», υπογράμμισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτισε τον εκλιπόντα εκφράζοντας στήριξη στην οικογένειά του και κατέληξε επαναλαμβάνοντας τη φράση «Ψηλέ θα μας λείψεις».

Το ύστατο χαίρε και η παρουσία σύσσωμου του πολιτικού κόσμου

Επικήδειους λόγους εκφώνησαν επίσης ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης, καθώς και εκπρόσωπος του μητροπολίτη Παντελεήμονα. Η ατμόσφαιρα στη διάρκεια της τελετής παρέμεινε βαριά, ενώ, τη στιγμή που το φέρετρο, τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, εξήλθε από τον ναό, το πλήθος αποχαιρέτισε τον Απόστολο Βεσυρόπουλο με ένα θερμό χειροκρότημα.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, βρέθηκαν κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης: οι υπουργοί Α. Σκέρτσος, Ν. Δένδιας, Κ. Τσιάρας, Ι. Κεφαλογιάννης, Μ. Χρυσοχοΐδης, οι υφυπουργοί Π. Μαρινάκης (Κυβερνητικός Εκπρόσωπος), Στ. Καλαφάτης, Κ. Γκιουλέκας, Κ. Καραγκούνης, Λ. Τσαβδαρίδης, Χρ. Δερμεντζόπουλος, Ν. Παπαιωάννου, οι πρώην υπουργοί και υφυπουργοί Ντ. Μπακογιάννη, Μ. Βορίδης, Χρ. Σταϊκούρας, Ι. Οικονόμου, Στ. Πέτσας, Θ. Καράογλου, Στ. Κωνσταντινίδης, ο Γραμματέας της Π.Ε. της Ν.Δ. Κ. Σκρέκας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Πάρις Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα, ο Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης Δημήτρης Γαλαμάτης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, καθώς και δήμαρχοι, εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η πολιτική και κοινωνική διαδρομή του Απόστολου Βεσυρόπουλου φαίνεται να αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας όσο και στην τοπική κοινωνία της Ημαθίας.