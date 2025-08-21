Ο ξαφνικός θάνατος του Γενικού Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Ημαθίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου, προκάλεσε βαθιά θλίψη στο πολιτικό σκηνικό και την παράταξη της ΝΔ, η οποία με ανακοίνωσή της αποχαιρέτισε ένα από τα πλέον αγαπητά και δραστήρια στελέχη της.

Η ανακοίνωση του γραφειου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας για τον θάνατο του Απόστολο Βεσυρόπουλου αναφέρει: «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά συγκλονισμένη και με ανείπωτη θλίψη τον γενικό γραμματέα της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, βουλευτή Ημαθίας Απόστολο Βεσυρόπουλο, που τόσο ξαφνικά έφυγε σήμερα από τη ζωή» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου της ΝΔ.

«Ο Απόστολος ήταν ένας άνθρωπος ευγενής, καλοσυνάτος, σεμνός, μαχητικός, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων για την πατρίδα και την παράταξη και υπηρέτησε από όλες τις θέσεις που πέρασε με ήθος και συνέπεια. Και φυσικά ήταν πάντα παρών για τον τόπο του, την Ημαθία και τους συμπολίτες του που τόσο πολύ τον αγάπησαν. Όσο τον αγάπησαν και τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας σε όλη τη χώρα, που θα τον θυμούνται πάντα ως έναν πραγματικό αγωνιστή της παράταξης» τονίζει η ΝΔ.

«Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας. Η σκέψη και οι προσευχές μας είναι μαζί τους. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».