Η Αττική παρά τον υπερπληθυσμό και τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών, που φθάνουν συχνά μέχρι τη θάλασσα, διαθέτει μερικές από τις πιο όμορφες παραλίες που όταν τις ανακαλύπτει κανείς, τον εκπλήσσουν, καθώς αρκετές από αυτές εκτός από το φυσικό τοπίο προσφέρουν καθαρά και ρηχά νερά μια ανάσα από το κέντρο της Αθήνας.

Αν προετοιμάζεστε για εξόρμηση με τα παιδιά το σαββατοκύριακο, τότε μάλλον αναζητάτε μια από αυτές τις ρηχές θάλασσες, ώστε τα παιδιά να παίζουν με ασφάλεια. Επιπλέον, πολλές είναι οι παραλίες στην Αττική, οι οποίες εκτός από ρηχά νερά προσφέρουν και καθαρή αμμουδιά, αφού τα βότσαλα δυσκολεύουν περισσότερο μια οικογένεια. Σημαντικό είναι επίσης, ότι στις μεγάλες παραλίες μπορείτε να είστε άνετοι, χωρίς να χρειάζεται να κάθεστε πολύ κοντά με άλλα άτομα.

Παραλία Σχοινιά

Η παραλία του Σχοινιά είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για καλοκαιρινά μπάνια. Δεν είναι τυχαία μια από τις πιο φημισμένες και πολυσύχναστες παραλίες της Αττικής. Είναι όμως τόσο μεγάλη, που πάντα θα βρεις χώρο να βάλεις την πετσέτα, χωρίς να σε ενοχλούν και να ενοχλείς. Διαθέτει και οργανωμένο τμήμα, για όσους θέλουν να τα βρουν όλα έτοιμα και να απολαύσουν τον καφέ τους πριν κάνουν την πρώτη τους βουτιά στη θάλασσα. Το σίγουρο είναι, ότι σε όποιο σημείο κι αν σταματήσεις, θα βρεις ρηχά νερά και αχανή αμμουδιά για πολύ και ασφαλές παιχνίδι.

Μικρό Καβούρι

Ακόμη μια παραλία που θα σου αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις, είναι το μικρό Καβούρι. Μέχρι να φύγεις από το σπίτι σου στην Αθήνα, θα έχεις φτάσει και θα απολαμβάνεις ρηχά νερά, παιχνίδια στην άμμο και σκιά από τα δέντρα. Το Καβούρι είναι οργανωμένη παραλία και έχει ωραιότατο μπόνους το υπέροχο ηλιοβασίλεμα. Βρίσκεται στην περιοχή της Βουλιαγμένης και δε θα δυσκολευτείς να το βρεις.

Λουμπάρδα

Κατευθυνόμενοι προς Σούνιο πριν την Αγία Μαρίνα Κορωπίου βρίσκουμε έναν κολπίσκο με παραλία που η μισή είναι οργανωμένη και η άλλη μισή ελεύθερη. Η Λουμπάρδα εκπληρώνει το όνειρο κάθε οικογενειάρχη για μπάνιο σε καθαρά, ρηχά και γαλαζοπράσινα νερά. Δεν χρειάζεται ούτε μια ώρα για να βρεθεί κανείς σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της περιοχής της Βάρκιζας. Η συγκεκριμένη παραλία είναι από αυτές που δε θα σε ενοχλήσει σχεδόν ποτέ ο άνεμος, καθώς είναι έτσι φτιαγμένη από τη φύση, ώστε να προστατεύεται από τα καιρικά φαινόμενα.

Βραυρώνα

Η παραλία Βραυρώνα είναι αρκετά δημοφιλής για οικογένειες. Είναι κοντά στο Μαρκόπουλο, εκεί που θα βρείτε δυο-τρεις παραλίες περιποιημένες και καθαρές. Στην πρώτη που θα δείτε, κάντε στάση. Και τι δεν έχει. Σκιά από τα δέντρα, ψιλή άμμο και ρηχά νερά. Δίπλα υπάρχει και μια παραλία για μεγαλύτερα παιδιά.

Χάρακας

Ο Χάρακας είναι η τελευταία μεγάλη παραλία πριν το Σούνιο. Θα την εντοπίσεις πριν καλά-καλά φτάσεις, αφού έχει μια μικρή ανηφόρα πριν από εκεί που αράζουν τα σκάφη. Πρόκειται για μια ατελείωτη παραλία, η οποία διαθέτει άμμο, αλλά και καθαρά και ρηχά νερά. Είναι τόσο μεγάλη, που σίγουρα θα νιώθεις άνετα από άποψη χώρου, ενώ τα παιδιά θα ευχαριστηθούν παιχνίδι. Καθαρά και ρηχά νερά, άμμος σε μεγάλη έκταση και παιδιά ελεύθερα να φτιάξουν κάστρα και να τρέξουν.