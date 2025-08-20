Περισσότερες από 11.500 καταγγελίες για παράνομη κατάληψη παραλιών, απουσία ναυαγοσωστών και προβλήματα πρόσβασης ΑμεΑ έχουν υποβληθεί μέσω της εφαρμογής MyCoast από τα μέσα Μαρτίου. Οι περιοχές με τις περισσότερες παρατυπίες, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, είναι η Χαλκιδική και η Ανατολική Αττική, ενώ εντατικοποιούνται οι έλεγχοι και επιβάλλονται τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες.

Συγκεκριμένα, από τις 11.500 καταγγελίες οι 2.443 έχουν γίνει στη Χαλκιδική και οι 1.048 στην Ανατολική Αττική. Στην Ανατολική Αττική αναφέρουν ότι και φέτος είναι υπαρκτό το πρόβλημα με τις ξαπλώστρες που καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο στις παραλίες αποκλείοντας την ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό.

Οι αυθαίρετες καλύψεις εκτάσεων, η παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης και η παρακώληση πρόσβασης ΑμεΑ είναι ψηλά στις καταγγελλόμενες παραβάσεις. Ψηλά στη λίστα με τις αυθαιρεσίες σε ομπρελοκαθίσματα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη. 757 καταγγελίες έγιναν μέσω της εφαρμογής MyCoast. Οι περισσότερες εκ των οποίων στο Νομό Χανίων.

Ο χάρτης με τις περισσότερες παραβάσεις, μεταξύ άλλων περιοχών, συμπληρώνεται από τη Ρόδο, τη Μαγνησία, την Πρέβεζα, η Μεσσηνία και την Κέρκυρα και ακολουθούν Καβάλα, Εύβοια, Θάσος όπου συνολικά έχουν γίνει 3.274 καταγγελίες. Για την πάταξη του φαινομένου έχουν εντατικοποιηθεί οι έλεγχοι, με τη χρήση ακόμα και drones.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο ΕΡΤΝews: «Σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2024 οι καταγγελίες είναι οι μισές. Πέρυσι είχαμε τις διπλάσιες καταγγελίες. Που σημαίνει ότι φέτος τα πράγματα είναι πιο οργανωμένα». Τσουχτερά είναι τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες, ανάλογα και με τη φύση της παράβασης.

Πώς να καταγγείλετε παράνομες καταλήψεις παραλιών με την εφαρμογή MyCoast

Η εφαρμογή MyCoast είναι δωρεάν και διαθέσιμη για κινητά και tablet.

Βήματα για να κάνετε καταγγελία:

Ανοίξτε την εφαρμογή και ενεργοποιήστε το GPS του κινητού σας.

Εντοπίστε την περιοχή ενδιαφέροντος στο χάρτη. Θα εμφανιστεί το πολύγωνο της παραχώρησης.

Επιλέξτε το πολύγωνο για να δείτε τα στοιχεία του: τοποθεσία, διάρκεια παραχώρησης, χρήση, εμβαδόν κ.ά.

Αν διαπιστώσετε αυθαίρετη κατάληψη ή παρακώλυση πρόσβασης, υποβάλετε την καταγγελία μέσω της εφαρμογής.

Προσδιορίστε τον λόγο της καταγγελίας και προσθέστε σύντομη περιγραφή του προβλήματος.

Η καταγγελία μπορεί να είναι ανώνυμη ή επώνυμη. Για επώνυμη, χρειάζεται σύνδεση με κωδικούς TaxisNet.

Σημαντικά:

Η καταγγελία μπορεί να γίνει μόνο μέσω κινητής συσκευής που βρίσκεται κοντά στην παραχώρηση.

Μία καταγγελία ανά τύπο, ανά ημέρα, ανά παραχώρηση.

Μετά την επιτυχή υποβολή επώνυμης καταγγελίας, εμφανίζεται ο μοναδικός αριθμός και η ημερομηνία υποβολής.

Τι γίνεται με τις καταγγελίες:

Υποβάλλονται στο Μητρώο Παραχωρήσεων Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας του υπουργείου Οικονομικών.

Εξετάζονται από τις αρμόδιες Κτηματικές Υπηρεσίες.

Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε την καταγγελία μέσω της εφαρμογής, μπορείτε να την κάνετε και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή, η οποία τη διαβιβάζει άμεσα στην Κτηματική Υπηρεσία.

Η εφαρμογή αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας.