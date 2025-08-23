Η συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης αποτελεί καθοριστικό ορόσημο για όσους σχεδιάζουν τη συνταξιοδότησή τους. Οι ασφαλισμένοι που έχουν διανύσει αυτά τα χρόνια συμφέρει να αποχωρήσουν άμεσα, καθώς η περαιτέρω εργασία προσφέρει οριακή αύξηση στη σύνταξη. Συγκεκριμένα, για κάθε επιπλέον έτος μετά τα 40, η προσαύξηση είναι μόλις 0,5%, ενώ έως τη 40ετία ο συντελεστής φτάνει το 2,55% ετησίως, γεγονός που οδηγεί σε αισθητά υψηλότερη σύνταξη σε σχέση με περιπτώσεις όπου τα χρόνια ασφάλισης είναι λιγότερα.

Η τελική ανταποδοτική σύνταξη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διάρκεια καταβολής εισφορών, κάτι που εκφράζεται μέσω του ποσοστού αναπλήρωσης—δηλαδή του συντελεστή που εφαρμόζεται στον συντάξιμο μισθό και διαμορφώνει το ύψος της σύνταξης. Με βάση τον Νόμο 4670/2020 (γνωστό και ως “νόμος Βρούτση”), το ποσοστό ξεκινά από 11,55% για 15 έτη ασφάλισης (4.500 ημερομίσθια) και φτάνει το 50% για 40 έτη ασφάλισης (12.000 ημερομίσθια). Για κάθε επιπλέον έτος μετά την 40ετία, προστίθεται μόνο 0,5%.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο από τη μακροχρόνια ασφάλιση

Σύμφωνα με ειδικούς στην κοινωνική ασφάλιση, τα μεγαλύτερα οφέλη καταγράφονται σε όσους συγκεντρώνουν τα περισσότερα έτη ασφάλισης στη δεκαετία 30,1-40 έτη. Το όφελος είναι εντονότερο κατά την πενταετία 35-40 ετών. Για παράδειγμα, κάποιος με 3.500 ευρώ συντάξιμες αποδοχές θα δει ισόποση αύξηση στη σύνταξή του που μπορεί να φτάσει τα 252 ευρώ στη 40ετία. Για όσους έχουν 1.000 ευρώ αποδοχές, το αντίστοιχο ποσό αγγίζει τα 72 ευρώ. Αντίστοιχα, στη 35ετία η αύξηση για 1.000 ευρώ ανέρχεται σε 35 ευρώ, ενώ για 3.500 ευρώ προσεγγίζει τα 123 ευρώ.

Η σημασία των πλασματικών ετών και τα νέα όρια ηλικίας

Η αναγνώριση πλασματικών ετών (όπως περίοδοι σπουδών, στρατού ή τεκνογονίας) προσφέρει τη δυνατότητα συμπλήρωσης των 40 ετών ασφάλισης και μπορεί να συντελέσει στην αύξηση του συντάξιμου μισθού. Με τη συμπλήρωση των 62 ετών, η συνταξιοδότηση για όσους έχουν 40ετία πραγματοποιείται νωρίτερα, χωρίς την ανάγκη να φτάσουν το γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των 67 ετών.

Σημειώνεται επίσης ότι για όσους επιλέξουν να συνταξιοδοτηθούν το 2026—χρονιά που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός αιτήσεων λόγω πιθανών προσαρμογών στα όρια ηλικίας από την 1/1/2027—η αύξηση της σύνταξης μπορεί να φτάσει έως και τα 45 ευρώ. Αυτό συμβαίνει επειδή αλλάζει η μέθοδος υπολογισμού των αυξήσεων της σύνταξης: από το 2026 και έπειτα, οι συντάξιμες αποδοχές θα προσαρμόζονται με βάση τον δείκτη μισθών (και όχι τον δείκτη τιμών καταναλωτή, όπως συνέβαινε έως το 2025). Η αλλαγή αυτή θα επηρεάσει αντίστοιχα και τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών.

Τι ισχύει για την απονομή της σύνταξης

Οι πλέον κερδισμένοι του ισχύοντος συνταξιοδοτικού πλαισίου σε σύγκριση με τον νόμο Κατρούγκαλου είναι όσοι συνταξιοδοτούνται με 40ετία ασφάλισης και πλήρως πληρωμένες εισφορές. Τα “κέρδη” στη σύνταξη μεγιστοποιούνται στη συμπλήρωση αυτών των ετών.

Όσο αυξάνονται τα χρόνια στη δεκαετία 30-40 έτη ασφάλισης, τόσο αυξάνεται και το ποσό της σύνταξης.

Το σημαντικότερο όφελος διαπιστώνεται κατά την πενταετία 35-40 έτη ασφάλισης.