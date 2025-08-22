Κάθε Αύγουστο, η πόλη Ντέμπρετσεν στην ανατολική Ουγγαρία μεταμορφώνεται σε μια ζωντανή γιορτή λουλουδιών, πολιτισμού και ενότητας. Η 20η Αυγούστου, ημέρα του Καρναβαλιού των Λουλουδιών είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο αγαπημένες εκδηλώσεις στην Ουγγαρίας με πλούσια ιστορία που εκτείνεται σε πάνω από έναν αιώνα.

Οι ρίζες του Καρναβαλιού των Λουλουδιών χρονολογούνται από το 1905, όταν ο Σύνδεσμος Γυναικών του Ντέμπρετσεν οργάνωσε την πρώτη Παρέλαση για να υποστηρίξει την ίδρυση του Συνδέσμου Ασθενοφόρων της πόλης. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 23 άμαξες στολισμένες με λουλούδια και τα έσοδα από την παρέλαση (1600 κορώνες) χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ενός ασθενοφόρου για την πόλη. Παρά τη βροχή, η παρέλαση σημείωσε μεγάλη επιτυχία και σηματοδότησε την έναρξη μιας παράδοσης που συμβόλιζε την ενότητα για έναν ευγενή σκοπό.

Μετά από πολυετή παύση, το Καρναβάλι των Λουλουδιών αναβίωσε το 1966 ως ετήσια εκδήλωση και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε ένα εθνικά και διεθνώς αναγνωρισμένο Φεστιβάλ που προσελκύει χιλιάδες θεατές και συμμετέχοντες κάθε χρόνο. Στη διάρκειας μιας εβδομάδας στο Φεστιβάλ που περιλαμβάνει παρέλαση με περίτεχνα σχεδιασμένα ανθοστολισμένα άρματα, χορευτικές παραστάσεις, συναυλίες και καλλιτεχνικές παρουσιάσεις γιορτάζονται η ομορφιά της φύσης και το πνεύματο της κοινότητας.

Στη φετινή παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης παρουσιάστηκαν δώδεκα άρματα διακοσμημένα με 500.000 φρέσκα και αποξηραμένα λουλούδια. Στο 59ο Καρναβάλι των Λουλουδιών που διοργανώθηκε στις 15-20 Αυγούστου, τα άρματα από άνθη συνόδευαν 2.100 χορευτές, μουσικοί και τραγουδιστές, 23 ουγγρικά σύνολα αλλά και γερμανικές, τουρκικές, ιταλικές, ισπανικές, γαλλικές, σερβικές, κινεζικές, βραζιλιάνικες και ελληνικές χορευτικές ομάδες που πρόσθεσαν χρώμα στην παρέλαση.

Παλιά αυτοκίνητα, κλασικές μοτοσικλέτες και ποδήλατα παρέλασαν επίσης δημιουργώντας νοσταλγική ατμόσφαιρα και προσθέτοντας νέα διάσταση στην εμπειρία. Παράλληλα πραγματοποίηθηκε η Botanica Expo, Πράσινο Φεστιβάλ που επικεντρώνεται στην αγάπη για τη φύση και τη χαρά της κοινής δημιουργίας, στη διάρκεια του οποίου οι λάτρεις της κηπουρικής και της βιωσιμότητας απόλαυσαν δράσεις.

