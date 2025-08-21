Η Ουγγαρία έχει επανειλημμένα προτείνει τη φιλοξενία ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με την πρόσφατη δήλωση του Ούγγρου υπουργού Εξωτερικών, Πέτερ Σιγιάρτο, να επιβεβαιώνει ότι η πρόταση της Βουδαπέστης παραμένει ανοιχτή. Τα σχόλιά του πραγματοποιήθηκαν σε podcast που δημοσιεύθηκε στη σελίδα του στο Facebook, εν μέσω εντεινόμενων συζητήσεων σχετικά με την πιθανή διεξαγωγή μιας μεγάλης τριμερούς συνάντησης στη βουδαπέστη.

Ο κ. Σιγιάρτο σχολίασε τις πληροφορίες που κυκλοφορούν διεθνώς, και ειδικότερα τις αναφορές ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επιλεγεί η Βουδαπέστη ως τόπος διεξαγωγής μιας πιθανής τριμερούς συνόδου κορυφής, με τη συμμετοχή του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πιθανή Σύνοδος Κορυφής στην Ουγγαρία

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, η αμερικανική μυστική υπηρεσία (Secret Service) βρίσκεται ήδη σε διαδικασία προετοιμασίας για το ενδεχόμενο πραγματοποίησης της κορυφαίας αυτής συνάντησης στην κεντρική Ευρώπη, με τη Βουδαπέστη να αναδεικνύεται ως η επικρατέστερη επιλογή του Λευκού Οίκου.

Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως «αν χρειαζόμαστε, είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε καταλλήλως δίκαιες και ασφαλείς συνθήκες για τέτοιες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Χαιρόμαστε αν μπορούμε να συνεισφέρουμε στην επιτυχία ειρηνευτικών προσπαθειών», επισημαίνοντας τον ρόλο που σκοπεύει να διαδραματίσει η χώρα του σε μια προσπάθεια επίλυσης της κρίσης στην Ουκρανία.

Διαψεύσεις για Τηλεφωνική Επικοινωνία Τραμπ – Ορμπαν

Το ειδησεογραφικό ενδιαφέρον εστιάζεται και στις πληροφορίες των μεγάλων μέσων –κυρίως των Reuters και Bloomberg– ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν μετά τη σύνοδο κορυφής της Δευτέρας, όπου συμμετείχαν ο ουκρανός πρόεδρος και ευρωπαίοι ηγέτες, για να συζητήσουν τη διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πέτερ Σιγιάρτο διέψευσε με κατηγορηματικό τρόπο τις φήμες αυτές, δηλώνοντας: «Θέλω να καταστήσω σαφές ότι δεν υπήρξε τέτοιο τηλεφώνημα. Δεν υπήρξε. Τελεία.»

Ωστόσο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι Τραμπ και Ορμπάν είχαν συζητήσει τη Δευτέρα για τις συνομιλίες μεταξύ Ουκρανίας και ΕΕ, όπως και για τη δυνατότητα να φιλοξενήσει η Βουδαπέστη μια ενδεχόμενη διαπραγμάτευση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.