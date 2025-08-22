Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα, καθώς αυτή την ώρα (17:45) έχει περιοριστεί σε ορισμένα σημεία, παρά το γεγονός ότι όλη την ημέρα επικράτησαν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 6 έως 7 μποφόρ και στα ψηλότερα σημεία οι ριπές του ανέμου έφταναν και τα 8 μποφόρ.

Οι στοχευμένες ρίψεις νερού από τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα στα πολύ δύσβατα σημεία και η οριοθέτηση των διάσπαρτων εστιών από τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, περιόρισαν την περίμετρο της φωτιάς και έτσι αποφεύχθηκε τόσο η εξάπλωσή της στην κορυφή της απόκρημνης πλαγιάς, όσο και προς την πλευρά του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού της Βάλια Κάλντα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Την ίδια ώρα, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει το πύρινο μέτωπο και στο Παρανέστι Δράμας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εξακολουθούν να επιχειρούν οι δυνάμεις σε διάσπαρτες εστίες με καπνούς. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Παρανέστι κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.