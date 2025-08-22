Την φιλευσπλαχνία κατοίκων και τουριστών θέλησε να εκμεταλλευτεί μια γυναίκα Ρομά στην Κίσαμο Χανίων, όπου κυκλοφορούσε υποδυόμενη την καλόγρια.

Κρατώντας σταυρουδάκια, κομποσκοίνια και εικονίσματα αγίων, υποτίθεται από το Άγιο Όρος, προσπαθούσε να τα πουλήσει και μαζί να «πουλήσει παραμύθι», ότι τα έσοδα προορίζονταν για καρκινοπαθή παιδάκια. Πολίτες που κατάλαβαν ότι κάτι δεν πηγαίνε καλά, ενημέρωσαν το Α.Τ. Κισάμου, αστυνομικοί του οποίου την εντόπισαν, έκαναν την έρευνά τους και στη συνέχεια τη συνέλαβαν για αντιποίηση και παρεμπόριο.

Η γυναίκα μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν από την Αθήνα και είχε πάει στην Κίσαμο για το καλοκαίρι.