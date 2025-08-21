Τρία χρόνια μετά τις εκρήξεις στους αγωγούς Nord Stream και χωρίς να έχει κανείς αναλάβει την ευθύνη έως τώρα, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε έναν Ουκρανό, ύποπτο για τον συντονισμό των επιθέσεων.

Γερμανοί εισαγγελείς δήλωσαν την Πέμπτη ότι ο άνδρας, τον οποίο κατονόμασαν μόνο ως Serhii K, συνελήφθη στην επαρχία του Ρίμινι τη Δευτέρα. Οι γερμανικές αρχές είχαν εκδώσει ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για τον φερόμενο ρόλο του στη βοήθεια στον συντονισμό της θεαματικής πράξης δολιοφθοράς εναντίον των υποθαλάσσιων αγωγών της Ρωσίας το 2022.

Ο Serhii K ήταν μέλος μιας ομάδας ατόμων που χρησιμοποίησαν ένα γιοτ για να ξεκινήσουν από το γερμανικό λιμάνι του Ρόστοκ στη Βαλτική, σύμφωνα με Γερμανούς εισαγγελείς. Η ομάδα τοποθέτησε εκρηκτικούς μηχανισμούς για να επιτεθεί στους Nord Stream 1 και 2, προκαλώντας ζημιές σε τρεις από τους τέσσερις αγωγούς και καθιστώντας τους άχρηστους.

«Ο Serhii K. ήταν μέλος μιας ομάδας ατόμων που τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream 1 και Nord Stream 2 κοντά στο νησί Bornholm τον Σεπτέμβριο του 2022. Ο κατηγορούμενος φέρεται να ήταν ένας από τους συντονιστές της επιχείρησης. Αυτός και οι συνεργοί του χρησιμοποίησαν ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος που αναχωρούσε από το Ρόστοκ για τη μεταφορά. Το σκάφος είχε προηγουμένως ενοικιαστεί από μια γερμανική εταιρεία μέσω μεσαζόντων που χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα ταυτότητας. Τα εκρηκτικά εξερράγησαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2022. Οι εκρήξεις προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και στους δύο αγωγούς», αναφέρει χαρακτηριστικά η εισαγγελία της Γερμανίας.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Serhii K θα οδηγηθεί ενώπιον γερμανικού δικαστηρίου μετά την έκδοσή του από την Ιταλία.

Κανένας από τους αγωγούς δεν μετέφερε ενεργά φυσικό αέριο στην Ευρώπη κατά τη στιγμή των διαρροών, αν και εξακολουθούσαν να διατηρούν αέριο υπό πίεση.

Έχουν κυκλοφορήσει πολλές εικασίες σχετικά με την προέλευση της επίθεσης στους δύο αγωγούς, που είχαν εγκατασταθεί για την μεταφορά φυσικού αερίου από τη Ρωσία στη Γερμανία κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα. Το περιστατικό πυροδότησε ένα κύμα κατηγοριών, με τη Ρωσία να κατηγορεί για δολιοφθορά τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και την Πολωνία και να τις αποκαλεί «ωφελούμενους» των εκρήξεων.