Ο γνωστός ράπερ Lil Nas X νοσηλεύεται μετά από μια παράξενη σκηνή στο Λος Άντζελες. Περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Το TMZ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο του ράπερ, που έγινε γνωστός από το τραγούδι «Old Town Road», σχεδόν γυμνού, να περιφέρεται άσκοπα στη Ventura Blvd στις 4 το πρωί. Κάποιος που περνούσε με το αυτοκίνητό του τον κατέγραψε, ενώ ο Lil Nas X έδειχνε επανειλημμένα την κάμερα και μουρμούριζε κάτι για το ότι πήγαινε σε ένα πάρτι – και σε κάποιο σημείο, έβαλε ένα πορτοκαλί κώνο κυκλοφορίας στο κεφάλι του.