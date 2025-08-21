Η ΑΕΚ, αντιμετωπίζει απόψε (21/08, 21:00), την Άντερλεχτ, στις Βρυξέλλες. Αυτή, θα είναι η πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, για τα play-offs, του UEFA Europa Conference League.

Πριν λίγο, έγινε γνωστή η εντεκάδα που θα παρατάξει η «Ένωση». Ο Μάρκο Νίκολιτς, προχώρησε σε εκπλήξεις στο «Κονστάν Φάντεν Στοκ». Με σύστημα 4-4-2, άφησε στον πάγκο τόσο τον Πέτρο Μάνταλο, όσο και τον Ορμπελίν Πινέδα!

Η 11αδα της ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Λιούμπιτσιτς, Μαρίν, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Κοϊτά, Ζίνι.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γιόνσον, Πινέδα, Μάνταλος, Ελίασον, Πιερό, Γιόβιτς.