Ολοκληρώθηκαν σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου οι πρώτοι αγώνες των play off για την πρόκριση στην League Phase του Champions League, με την γνώριμή μας Μπόντο Γκλιμτ να είναι η μοναδική από τα τέσσερα ζευγάρια που ουσιαστικά εξασφάλισε την συμμετοχή της στην επόμενη φάση.

Η πρωταθλήτρια Νορβηγίας «πάγωσε» την Αυστριακή Στουρμ Γκρατς, την οποία συνέτριψε με 5-0 χάρη σε τέρματα των Κάσπερ Χογκ (7΄), Μπιόρτουφ (10΄), Σάλτνες (25΄), Έβγεν (54΄) και με αυτογκόλ του Βικ στο 79΄. Έτσι, η ομάδα που απέκλεισε πέρσι τον Ολυμπιακό στη φάση των «16» του Europa League και τον καταδιώκει στην ειδική βαθμολογία των συλλόγων, ενδέχεται να βρεθεί και φέτος στον δρόμο των «ερυθρολεύκων» στο Champions League.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους σημερινούς αγώνες, οι λογαριασμοί έμειναν ανοιχτοί. Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη (έπαιξε σε όλο το ματς) απέσπασε 0-0 από τη Φενερμπαχτσέ στη Κωνσταντινούπολη παρότι αγωνίστηκε με 10 παίκτες για περισσότερα από 20 λεπτά, λόγω αποβολής του Φλορεντίνο Λουϊς στο 71΄. Η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου (επίσης 90λέπτη συμμετοχή) έφυγε με 1-1 από τη Βασιλεία, που έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 82΄ με τον Ατζετέι να αντικρίζει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στη Σκωτία η Σέλτικ δεν κατάφερε να «λυγίσει» την αντίσταση της Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν και έμεινε στο 0-0.

Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 26 και 27 Αυγούστου, ενώ η κλήρωση της League phase είναι προγραμματισμένη για τις 28 Αυγούστου στο Μονακό.