Ένα βήμα από την πρόκριση στην League Phase του Champions League βρίσκεται η απίθανη φέτος Πάφος που επικράτησε 2-1 στο Βελιγράδι του Ερυθρού Αστέρα και η Μπριζ με τον φανταστικό Τζόλη να την οδηγεί στην εκτός έδρας νίκη με 3-1 επί της Ρέιντζερς.

Η κυπριακή ομάδα βρίσκεται κοντά στη League Phase του Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της, πράγμα που έχει πάψει να φαντάζει άπιαστο όνειρο για τον σύλλογο. Αφού απέκλεισε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ντιναμό Κιέβου, έφυγε με τεράστιο «διπλό» και από το Βελιγράδι, επικρατώντας με 2-1 του Ερυθρού Αστέρα και αποκτώντας προβάδισμα πρόκρισης.

Ο Κορέια άνοιξε το σκορ μόλις στο 1ο λεπτό του αγώνα και στο 29΄ ο Μπρούνο σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για χέρι, ύστερα από εξέταση στο VAR. Το 0-2 όμως ήρθε το 52ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πεπέ. Λίγα λεπτά αργότερα ο Ερυθρός Αστέρας κέρδισε δικό του πέναλτι, ο Μιχαήλ απέκρουσε την εκτέλεση του Ντουάρτε, αλλά ο ίδιος παίκτης πήρε το ριμπάουντ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. Ο ρέφερι Ερνάντεθ έδωσε πέναλτι υπέρ των Σέρβων στο 76΄ αλλά ανακάλεσε την απόφασή του μετά από χρήση VAR. Κάται (80΄) και Μπάμπιτσκα (83΄) είχαν καλές στιγμές για τους γηπεδούχους, με την Πάφο από την άλλη να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 90΄, όταν ο Όρσιτς νικήθηκε από τον Ματέους.

Στο «Άιμπροξ» της Γλασκώβης το ντέρμπι ανάμεσα στην Ρέιντζερς και την Μπριζ πήγε περίπατο, με τον Χρήστο Τζόλη να κάνει όργια μοιράζοντας δύο ασίστ που μετατράπηκαν σε γκολ μέσα σε 7 λεπτά. Συγκεκριμένα, μετά από 7 λεπτά αγώνα ο πίνακας του σκορ έδειχνε 0-2 και στο 20ο λεπτό έγινε και το 0-3. Ο Βέρμαντ άνοιξε το σκορ στο 3΄ και στο 7΄ ο Σπίλεερς διπλασίασε τα τέρματα της Μπριζ, με αμφότερα τα γκολ να έρχονται από δημιουργία του Χρήστου Τζόλη. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Μέχελε έκανε το 0-3 στο 20ο λεπτό, στην 500ή εμφάνιση με τη φανέλα του συλλόγου. Στο 38΄ ο Φορμπς έφτασε μια ανάσα από το 0-4, αλλά ο Μπάτλαντ τον νίκησε εντυπωσιακά.

Στην επανάληψη, οι Ρέιντζερς προσπάθησαν να ισορροπήσουν την κατάσταση, μείωσαν γρήγορα με τον Ντανίλο Περέιρα στο 50΄ και άσκησαν πίεση. Ο Γκασαμά σκόραρε στο 79ο λεπτό, όμως το γκολ ακυρώθηκε μετά από χρήση VAR για επιθετικό φάουλ, με τη Μπριζ να διατηρεί το σημαντικό προβάδισμά της (1-3) μέχρι το φινάλε.

Στη Βουδαπέστη, η Κάραμπαγκ πήρε μεγάλο «διπλό» εις βάρος της Φερεντσβάρος. Οι Ούγγροι μπορεί να προηγήθηκαν με το… βαρύ πυροβολικό τους, τον Μπαρνάμπας Βάργκα, στο 29ο λεπτό, αλλά η συνέχεια άνηκε εξ ολοκλήρου στους φιλοξενούμενους, που κυριάρχησαν στην επανάληψη. Ο Γιάνκοβιτς ισοφάρισε στο 50΄, ο Μεδίνα ολοκλήρωσε την ανατροπή στο 67΄ και Κουρμπανλί στο 85΄ διαμόρφωσε το τελικό 1-3.