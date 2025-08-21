Η Αίγυπτος ανακοίνωσε την ανακάλυψη εντυπωσιακών ευρημάτων από μια βυθισμένη πόλη που εντοπίστηκε στον πυθμένα της θάλασσας, ανοιχτά της Αλεξάνδρειας.

Τα ευρήματα περιλαμβάνουν ασβεστολιθικά κτήρια, αντικείμενα της καθημερινότητας, καθώς και μια αρχαία αποβάθρα που χρονολογείται πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια.

Η πόλη της Κανώπου και η Ρωμαϊκή περίοδος

Σύμφωνα με τις Αρχές, η τοποθεσία στον κόλπο του Αμπού Κιρ μπορεί να αποτελεί επέκταση της αρχαίας πόλης Κανώπου, ενός από τα πιο σημαντικά κέντρα της εποχής των Πτολεμαίων αλλά και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Με το πέρασμα των αιώνων, σεισμοί και η άνοδος της στάθμης της θάλασσας οδήγησαν στη βύθιση της πόλης και του λιμανιού του Ηρακλείου.

Η ανάσυρση των ευρημάτων

Σήμερα, 21 Αυγούστου, γερανοί ανέβασαν αγάλματα από τα βάθη της θάλασσας, με δύτες να συμμετέχουν στη διαδικασία και να πανηγυρίζουν από την ακτή.

Ο υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Σερίφ Φάθι, δήλωσε: «Υπάρχουν πολλά υποβρύχια ευρήματα, αλλά αυτά που μπορούμε να ανασύρουμε είναι περιορισμένα, σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια. Τα υπόλοιπα θα παραμείνουν μέρος της λαμπρής κληρονομιάς μας».

Τα ερείπια που βρέθηκαν

Τα υποβρύχια ευρήματα περιλαμβάνουν: