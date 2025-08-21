Υπό διαρκή επιτήρηση βρίσκεται το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS» με σημαία Σιέρρα Λεόνε, το οποίο παραμένει ημιβυθισμένο στην περιοχή Κυριαμάδι Σητείας, ύστερα από την προσάραξή του στις 24 Ιουλίου 2025. Το πλοίο εντοπίζεται με την πλώρη να εξέχει, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των τοπικών λιμενικών αρχών, για την προστασία των διερχόμενων πλοίων, έχει αναπτυχθεί μόνιμη παρουσία του ρυμουλκού «Αιγαίον πέλαγος». Το συγκεκριμένο ρυμουλκό διαθέτει ειδικό σύστημα διατήρησης θέσης και τη δυνατότητα να επιχειρεί σε κάθε καιρική συνθήκη, όπως προβλέπεται από τη σχετική σύμβαση που ρυθμίζει την παραμονή του στον χώρο του ναυαγίου.

Ναυαγιαίρεση και μέτρα ασφαλείας

Η διαδικασία της ναυαγιαίρεσης αναμένεται να εξελιχθεί ομαλά τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι λιμενικές αρχές, μετά από εισήγηση της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, προχώρησαν επίσημα στον χαρακτηρισμό του «MN KOSTAS» ως ναυάγιο. Επισημαίνεται ότι, λόγω της θέσης και της κατάστασης του πλοίου, αποτελεί κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα της περιοχής, και ως εκ τούτου επιβάλλεται η απομάκρυνσή του. Η ευθύνη της απομάκρυνσης βαρύνει εξ ολοκλήρου τη διαχειρίστρια εταιρεία.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες απάντλησης καυσίμων και λιπαντελαίων, καθώς και η εκφόρτωση του φορτίου —το πλοίο μετέφερε γυψόχωμα— ενώ πραγματοποιήθηκε και σφράγιση των εξαεριστικών και καταμεριστικών σημείων. Καθ’ όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων, όπου χρησιμοποιήθηκαν ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά σκάφη, πλωτοί γερανοί και φορτηγό πλοίο, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα και υπήρξε πλήρης ετοιμότητα με αντιρρυπαντικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν παρατηρήθηκε κανένα ίχνος θαλάσσιας ρύπανσης κατά την εξέλιξη των εργασιών.