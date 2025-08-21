Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά, όταν εντοπίστηκε γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της να επιπλέει στη θάλασσα.

Άμεσα κινητοποιήθηκε το Λιμενικό Σώμα, το οποίο προχώρησε στην ανάσυρσή της από τη θάλασσα. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στην ακτή και παραδόθηκε σε πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας για παροχή ιατρικής φροντίδας. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητά της, ενώ αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις των αρχών.