Με βασικό αίτημα την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία προχωρούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 14 Αυγούστου, στις 7:00 το πρωί, στην πύλη Ε12 του λιμανιού του Πειραιά (γνωστό και ως Λιοντάρι). Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την προγραμματισμένη άφιξη κρουαζιερόπλοιου, το οποίο, όπως καταγγέλλουν οι οργανώσεις, μεταφέρει “στους ανέμελους τάχα τουρίστες, ισραηλινούς στρατιώτες”.

Το κλίμα έντασης επιτείνεται από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Γάζα, με τις διεθνείς αντιδράσεις να κορυφώνονται απέναντι στις ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης. Όπως επισημαίνεται σε κοινή ανακοίνωση των ναυτεργατικών σωματείων της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής “ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ”, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να απομακρύνεται ακόμη και από τα τελευταία προσχήματα περί “δικαιώματος στην αυτοάμυνα”, προαναγγέλλοντας καθολική κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας τονίζουν με έμφαση ότι οι απώλειες στον παλαιστινιακό πληθυσμό ξεπερνούν πλέον τους 60.000 νεκρούς, ανάμεσά τους κυρίως παιδιά και άμαχοι, από την έναρξη του πολέμου, γεγονός που εντείνει την αγωνία και την αγανάκτηση της διεθνούς κοινότητας.

Συνασπισμός εργατικών και ναυτεργατικών σωματείων

Τη συγκέντρωση υποστηρίζουν και συμμετέχουν σωματεία μεταξύ των οποίων η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής “ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ”, η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και σωματεία της ναυπηγοεπισκευής και εργατικές ενώσεις του Πειραιά.

Οι διοργανωτές καλούν σε μαζική συμμετοχή εργαζόμενους, φορείς και πολίτες, προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεση τους στον πόλεμο και τη στρατιωτικοποίηση της περιοχής, ζητώντας την άμεση έναρξη διαδικασιών ειρήνευσης στη Γάζα.