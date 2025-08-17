«Χάλκινο» μετάλλιο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, παίρνει η χώρα μας στις κλοπές οχημάτων, ενώ οι δράστες χτυπούν αθόρυβα και εξαφανίζουν οχήματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Καθημερινά κατά μέσο όρο πάνω από 50 οχήματα κάνουν «φτερά». Στην περίπτωση που ακολουθεί ένα επαγγελματικό φορτηγό κλάπηκε τα ξημερώματα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το MEGA, οι δράστες, εντοπίζουν ένα επαγγελματικό φορτηγό. Δεν διστάζουν ούτε στην κάμερα που υπήρχε πάνω από το φορτηγό.

Με «χειρουργικές» κινήσεις, όπως καταγγέλλει ο ιδιοκτήτης, το σήκωσαν και γίναν… καπνός!

«Το φορτηγό βρισκόταν παρκαρισμένο, έξω από αποθήκη της εταιρίας. Είναι πολύ φωτισμένο σημείο για αυτό και το επιλέξαμε και το παρκάραμε εκεί πολλούς μήνες. Ήταν κλειδωμένο το τιμόνι, υπήρχε διακόπτης κεντρικός, ο όποιος απομονώνει το ρεύμα πλήρως από το αυτοκίνητο».

«Τέσσερις και πέντε… Τέσσερις νεαροί άνοιξαν σε δευτερόλεπτα την πόρτα, αγνοώντας εντελώς την κάμερα που τους κατέγραψε, άνοιξαν σε δευτερόλεπτα την πόρτα, εντόπισαν το κεντρικό σύστημα κλειδώματος του ρεύματος, το επανασύνδεσαν, μπήκε ένας από κάτω, προφανώς με πρόσθετα καλώδια. Το έβαλαν μπροστά και έφυγαν μέσα σε εφτά λεπτά. Αφού απομακρύνθηκαν από το σημείο που τους κατέγραφαν οι κάμερες, πήγαν στον επόμενο δρόμο, αγνόησαν τους πάντες. Έψαξαν το όχημα, αφαίρεσαν το σύστημα εντοπισμού, το πέταξαν λίγο πιο κάτω και έφυγαν. Καπέλα φορούσαν, δεν ήταν καλυμμένα τα πρόσωπα. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σύνηθες, ήταν ένα παλιό φορτηγό», προσθέτει.

Καβαλάνε μηχανάκια και γίνονται… «καπνός»

Μία και είκοσι τα ξημερώματα, δύο νεαροί σε ηλικία, στον Πειραιά, με εμφανή τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εντοπίζουν ένα μηχανάκι, και έπειτα το καβαλούν, τρέχουν και… εξαφανίζονται!

Όπως και σε μία άλλη περίπτωση, στις 4 και 20 τα ξημερώματα, όπου ακολουθώντας το ίδιο «μοτίβο», καβαλά το μηχανάκι και τρέχει!