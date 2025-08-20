Λόγω εκτέλεσης εργασιών, κατά το χρονικό διάστημα από 25-8-2025 έως 4-10-2025, κάθε Δευτέρα έως και Παρασκευή, κατά τις ώρες 19.00΄ έως 07.00΄ της επομένης θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, περιοχής Δήμου Ωρωπού, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 36,900 και 40,700, ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, ως εξής:

ΦΑΣΗ Α΄

Αποκλεισμός της αριστερής και μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας.

ΦΑΣΗ Β΄

Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, καθώς και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες κάθε φορά λωρίδες κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.