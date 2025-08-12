Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή του περιπολικού που εκτελούσε βάρδια στο Α.Τ. Στυλίδας σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης 12 Αυγούστου στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Ραχών.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, το περιπολικό κινούνταν κανονικά προς την είσοδο της νέας εθνικής οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, όταν από την απέναντι πλευρά στο σημείο που βγαίνει η έξοδος της εθνικής στην παλαιά εθνική οδό, ΙΧΕ με τρεις νεαρούς επιβάτες ήρθε κατά πάνω του, όπως είπε ο ίδιος ο αστυνομικός. Ο νεαρός οδηγός του Golf ήταν σοκαρισμένος και έλεγε, ότι του έσκασε ξαφνικά το μπροστινό αριστερό λάστιχο, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο.

Το ευτύχημα είναι, ότι παρά τη σφοδρή σύγκρουση δεν είχαμε τραυματισμό. Ωστόσο και τα δύο οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν πληρώματα του Α.Τ. Στυλίδας, της ΟΕΠΤΑ και του Β΄ Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας, προκειμένου για την καταγραφή και τη σήμανση του οδοστρώματος. Μαζί και όχημα της Πυροσβεστικής για τον καθαρισμό της οδού.

Για λίγη ώρα η κυκλοφορία διεξαγόταν με χαμηλές ταχύτητες έως ότου να απομακρυνθούν από το οδόστρωμα τα δύο εμπλεκόμενα οχήματα.