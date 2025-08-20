Αυστηρό χρονοδιάγραμμα δέκα ημερών θέτει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους δήμους και τις περιφέρειες, για την κατάθεση φακέλων από πυρόπληκτους και την ταχεία έναρξη της διαδικασίας αποζημίωσης όσων επλήγησαν από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές. Ο υφυπουργός και αρμόδιος για ζητήματα κρατικής αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, καθόρισε αυτή τη προθεσμία ύστερα από διαδοχικές συσκέψεις σε Αχαΐα, Πρέβεζα, Άρτα και Ζάκυνθο.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε σχετική τηλεδιάσκεψη για τη Χίο, όπου συμμετείχαν ο δήμαρχος του νησιού Γιάννης Μαλαφής και ο βουλευτής της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, με σκοπό το συντονισμό των επόμενων βημάτων.

Βάσει των αποφάσεων, οι πολίτες στις πληγείσες περιοχές καλούνται έως την 1η Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν αίτηση στο δήμο τους, προσκομίζοντας το δελτίο αυτοψίας και τα έντυπα Ε1 και Ε9. Μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι υποχρεωμένοι να αποστείλουν τους φακέλους δικαιούχων στις υπηρεσίες του υπουργείου, ώστε να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι και να ξεκινήσει η διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων.

Επιτάχυνση Διαδικασιών και Ανταπόκριση στις Ανάγκες

Στις πρόσφατες συσκέψεις που έλαβαν χώρα με τη συμμετοχή δημοτικών και περιφερειακών αρχών, όπως και τοπικών φορέων, αποτυπώθηκε με σαφήνεια η κατάσταση σε κάθε περιοχή, ενώ καταγράφηκαν οι εντονότερες ανάγκες. Ταυτόχρονα, συμφωνήθηκε η εφαρμογή του αυστηρού χρονοδιαγράμματος για άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ήδη ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των αυτοψιών στις περιοχές της Αχαΐας, της Πρέβεζας, της Άρτας και της Ζακύνθου από τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Η συνολική καταγραφή των καταστροφών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου.

Μέτρα Στήριξης προς τους Πληγέντες

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα μέτρα στήριξης που έχουν ενεργοποιηθεί περιλαμβάνουν:

Οικονομική ενίσχυση για τα νοικοκυριά, με στόχο την κάλυψη των πρώτων αναγκών.

Στεγαστική συνδρομή για κατοικίες που υπέστησαν ζημιές.

για κατοικίες που υπέστησαν ζημιές. Κρατική αρωγή προς πληγείσες επιχειρήσεις, με επιχορήγηση έως 70%.

προς πληγείσες επιχειρήσεις, με επιχορήγηση έως 70%. Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τρία έτη, για κτίσματα με σοβαρές ζημιές.

Έκτακτη χρηματοδότηση των ΟΤΑ για αποκατάσταση υποδομών και δικτύων.

Η οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση της οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με τον βαθμό ζημίας: 2.000 ευρώ για τα πράσινα κτίρια, 4.000 ευρώ για τα κίτρινα και 6.000 ευρώ για τα κόκκινα. Πρόσθετο επίδομα 600 ευρώ προσφέρεται για πρώτες ανάγκες. Σε περίπτωση που η κατοικία έχει χαρακτηριστεί κίτρινη ή κόκκινη, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης μίσθωσης νέας κατοικίας, με επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας.

Επιπλέον, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την οριοθέτηση των πληγεισών περιοχών. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν αίτηση για επισκευή ή ανακατασκευή του ακινήτου με κρατική επιδότηση που αγγίζει έως και το 70% του κόστους εργασιών.

Αποτελέσματα Αυτοψιών στις Πληγείσες Περιοχές

Παρατίθενται τα αποτελέσματα των αυτοψιών που ολοκληρώθηκαν σε Αχαΐα, Ζάκυνθο και Πρέβεζα – Άρτα:

Πυρκαγιά Αχαΐας 2025

Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Δημοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου: 3 πράσινα, 11 κίτρινα, 6 κόκκινα (σύνολο 20)

Αλισσού: 7 πράσινα, 17 κίτρινα, 9 κόκκινα (σύνολο 33)

Αχαικού: 0 πράσινα, 0 κίτρινα, 3 κόκκινα (σύνολο 3)

Κάτω Αλισσού: 0 πράσινα, 1 κίτρινο, 1 κόκκινο (σύνολο 2)

Κάτω Αχαΐας: 0 πράσινα, 1 κίτρινο, 1 κόκκινο (σύνολο 2)

Χαϊκαλίου: 0 πράσινα, 4 κίτρινα, 1 κόκκινο (σύνολο 5)

Δήμος Ερυμάνθου

Δημοτική Κοινότητα Βασιλικού: 1 πράσινο, 4 κίτρινα, 1 κόκκινο (σύνολο 6)

Ισώματος: 0 πράσινα, 3 κίτρινα, 0 κόκκινα (σύνολο 3)

Δήμος Πατρέων

Δημοτική Κοινότητα Βραχνεΐκων: 3 πράσινα, 38 κίτρινα, 12 κόκκινα (σύνολο 53)

Θριανού: 1 πράσινο, 6 κίτρινα, 3 κόκκινα (σύνολο 10)

Καμινίων: 1 πράσινο, 0 κίτρινα, 4 κόκκινα (σύνολο 5)

Πατρέων: 13 πράσινα, 21 κίτρινα, 13 κόκκινα (σύνολο 47)

Τσουκαλαιίκων: 2 πράσινα, 6 κίτρινα, 1 κόκκινο (σύνολο 9)

Πυρκαγιά Ζακύνθου 2025

Δήμος Ζακύνθου, Δημοτική Κοινότητα Αγαλά: 8 πράσινα, 14 κίτρινα, 0 κόκκινα (σύνολο 22)

Δήμος Ζακύνθου, Δημοτική Κοινότητα Λιθακιάς: 1 πράσινο, 1 κίτρινο, 0 κόκκινα (σύνολο 2)

Πυρκαγιά Πρέβεζας – Άρτας 2025

Δήμος Ζηρού

Αγίου Γεωργίου: 4 πράσινα, 6 κίτρινα, 3 κόκκινα (σύνολο 13)

Ανωγείου: 2 πράσινα, 5 κίτρινα, 4 κόκκινα (σύνολο 11)

Γοργομύλου: 0 πράσινα, 1 κίτρινο, 1 κόκκινο (σύνολο 2)

Γυμνοτόπου: 0 πράσινα, 13 κίτρινα, 3 κόκκινα (σύνολο 16)

Δρυοφύτου: 7 πράσινα, 23 κίτρινα, 7 κόκκινα (σύνολο 37)

Ριζοβουνίου: 0 πράσινα, 1 κίτρινο, 0 κόκκινα (σύνολο 1)

Ρωμιάς: 0 πράσινα, 2 κίτρινα, 0 κόκκινα (σύνολο 2)

Φιλιππιάδας: 1 πράσινο, 4 κίτρινα, 0 κόκκινα (σύνολο 5)

Δήμος Πρέβεζας

Βρυσούλας: 0 πράσινα, 0 κίτρινα, 1 κόκκινο (σύνολο 1)

Δήμος Αρταίων