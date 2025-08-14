Για τις καταστροφικές πυρκαγιές μίλησε στην ΕΡΤ ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος ερωτηθείς για την κρατική συνδρομή στους πυρόπληκτους δήλωσε ότι «μια σειρά από μέτρα θα τα ανακοινώσουμε τη Δευτέρα».

«Τη Δευτέρα θα μεταβεί ένα κυβερνητικό κλιμάκιο (στην Αχαΐα), το οποίο θα αποτελείται από εμένα, τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κ. Λιβάνιο, τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον γ.γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος, όπου θα μιλήσουμε με τους δημάρχους και την Περιφέρεια, ούτως ώστε να δρομολογήσουμε και να φτιάξουμε ένα σχέδιο το οποίο θα οδηγήσει την Αχαΐα, μετά από αυτή την πολύ μεγάλη και επικίνδυνη πυρκαγιά, την οποία ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζουμε, στην επόμενη μέρα», ανέφερε ο κ. Κατσαφάδος.

Μιλώντας για τα μέτρα που σχεδιάζονται αναφέρθηκε στην απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα επόμενα τρία χρόνια για κάθε σπίτι που έχει υποστεί ζημιές ή καταστροφή που έχει χαρακτηριστεί κίτρινο ή κόκκινο, μέσω αυτοψίας από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, σημειώνοντας ότι μια σειρά από μέτρα θα ανακοινωθούν την προσεχή Δευτέρα.

Κληθείς να σχολιάζει το εύρος και την καταστροφική μανία των πυρκαγιών ο κ. Κατσαφάδος απάντησε ότι «δεν μιλάμε για 7 ή 8 μποφόρ, αλλά για ανέμους 9 και 10 μποφόρ». Κάνοντας αναφορά στην αλλαγή του κλίματος είπε: «Η κλιματική κρίση, όχι η κλιματική αλλαγή, είναι εδώ και τη βιώνουμε με τραγικά γεγονότα». Παράλληλα αναφέρθηκε στις καταστροφικές φωτιές σε Ευρώπη και Βαλκάνια.

«Είμαστε εδώ να κάνουμε ότι το καλύτερο και πρώτα και κύρια να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές, μετά τις περιουσίες και φυσικά το φυσικό περιβάλλον», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος. Σχετικά με τις επικρίσεις για ολιγωρία στην κατάσβεση δήλωσε: «Προφανώς υπάρχουν πάντα περιθώρια για βελτίωση. Η κλιματική κρίση είναι ένα δυναμικό φαινόμενο που καλούμαστε να ακολουθήσουμε με νέες τεχνολογίες και με το επιστημονικό προσωπικό της χώρας».