Ένας άδρας είκοσι οκτώ ετών έβαλε φωτιά, σήμερα το μεσημέρι, σε κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται δίπλα σε τσεκ ιν επιβατών, στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου.
Οι υπεύθυνοι ασφάλειας του αεροδρομίου κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες αλλά αμέσως μετά, ο άνδρας άρχισε να καταστρέφει με σφυρί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν στους γκισέδες.
Το συγκεκριμένο τμήμα του αεροδρομίου εκκενώθηκε προσωρινά και σημειώθηκε καθυστέρηση στις προγραμματισμένες πτήσεις. Ο εικοσιοκτάχρονος δράστης, ο οποίος είναι πρόσφυγας με καταγωγή από το Μάλι, συνελήφθη από την αστυνομία.
Aeroporto di Milano-Malpensa, arrestato un 26enne del Mali che questa mattina ha dato in escandescenza al Terminal 1 dando alle fiamme e danneggiando con un martello i monitor del check-in numero 13. L’uomo gode di protezione sussidiaria e non aveva precedenti. Evacuato… pic.twitter.com/cZJgrzGaYG
— Ultimora.net (@ultimoranet) August 20, 2025