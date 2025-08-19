Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα του Politico, ο Λευκός Οίκος εξετάζει σοβαρά τη Βουδαπέστη, πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, ως πιθανό τόπο διεξαγωγής μιας τριμερούς συνόδου υψηλού επιπέδου, στην οποία θα συμμετάσχουν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το ρεπορτάζ επικαλείται πληροφορίες από αξιωματούχο της διοίκησης Τραμπ και άτομο με στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση.

Έντονες Προετοιμασίες για τη Σύνοδο στη Βουδαπέστη

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της συνόδου στη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης. Όπως επισημαίνει το Politico, η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας αναδεικνύεται ως η πρώτη επιλογή του Λευκού Οίκου για τη διοργάνωση αυτής της κρίσιμης διπλωματικής συνάντησης.

Εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Ο Λευκός Οίκος είπε σήμερα πως οι ΗΠΑ μπορούν να συνδράμουν στον συντονισμό των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία και ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει οδηγίες στην ομάδα του εθνικής ασφαλείας να εργαστεί με την Ευρώπη.

«Ο πρόεδρος έχει σαφώς δηλώσει πως Αμερικανοί στρατιώτες δεν θα βρεθούν στο μέτωπο στην Ουκρανία, όμως μπορούμε σίγουρα να βοηθήσουμε στον συντονισμό και ενδεχομένως να παράσχουμε άλλα μέσα εγγυήσεων ασφαλείας στους Ευρωπαίους συμμάχους μας», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

Οι προτάσεις Πούτιν και Μακρόν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε σήμερα μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχει δηλώσει δημοσίως ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αρνήθηκε η συνάντηση αυτή να οργανωθεί στη Μόσχα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Βλαντίμιρ Πούτιν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, υποστηρικτές του Κιέβου έναντι της Ρωσίας.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είπαν στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η επιλογή μιας συνάντησης στη Μόσχα «δεν φαίνεται να είναι καλή ιδέα», διευκρίνισε μια διπλωματική πηγή που πρόσκειται στις συζητήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε χθες με τον Ζελένσκι τους ηγέτες της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας όπως και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έπειτα από αυτές τις συνομιλίες, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως «ξεκινά τις προετοιμασίες» για μια συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έως τώρα απέρριπτε μια τέτοια συνάντηση.

Αυτή η διμερής σύνοδος αναμένεται καταρχάς έως τα τέλη Αυγούστου, ωστόσο καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί σχετικά με την περιοχή που θα τη φιλοξενήσει, διευκρίνισε εντούτοις στο Γαλλικό Πρακτορείο μία από τις πηγές με γνώση του θέματος.

Ο Ζελένσκι έχει επαναλάβει ότι θα ήταν έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν για να μπει τέλος στη ρωσική εισβολή, τη χειρότερη ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες, ή και εκατοντάδες, χιλιάδες ανθρώπους και στις δύο πλευρές.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ χθες ότι θα ήταν ανοικτός στην «ιδέα» απευθείας συνομιλιών με την Ουκρανία, σύμφωνα με τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ, όπως μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ εκτίμησε σήμερα πως κάθε συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πρέπει να προετοιμαστεί «πολύ προσεκτικά».

Η Ελβετία είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι θα παρείχε ασυλία στον Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν εκείνος επισκεπτόταν τη χώρα για διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία, παρά το ένταλμα σύλληψης σε βάρος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.