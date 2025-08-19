Ο Ντόναλντ Τραμπ προέβη σε μια αποτίμηση των σημερινών κρίσιμων συναντήσεων στον Λευκό Οίκο, μέσα από μία ανάρτησή του, ενώ επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών.

«Στο τέλος των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και άρχισα τις προετοιμασίες για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι», γράφει.

«Μετά τη συνάντηση αυτή, θα πραγματοποιήσουμε μια τριμερή συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν οι δύο Πρόεδροι και εγώ».

Ο Τραμπ αναφέρει επίσης ότι κατά τη διάρκεια των σημερινών συνομιλιών συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, οι οποίες, όπως αναφέρει, «θα παρέχονται από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με διακεκριμένους καλεσμένους: τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας, τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, τον Πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ της Φινλανδίας, την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας, τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στον Λευκό Οίκο. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με μια επιπλέον συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήσαμε για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, οι οποίες θα παρέχονταν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για την προοπτική της ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Στο τέλος των συναντήσεων, κάλεσα τον Πρόεδρο Πούτιν και ξεκίνησα τις διευθετήσεις για μια συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι. Αφού πραγματοποιηθεί αυτή η συνάντηση, θα έχουμε μια «Τριμερής Συνεδρία», που θα περιλαμβάνει τους δύο Προέδρους και εμένα.

Για άλλη μια φορά, αυτό ήταν ένα πολύ καλό, πρώιμο βήμα για έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ συντονίζονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!

Οι συνομιλίες μετά το τηλεφώνημα Τραμπ συνεχίστηκαν

Οι συνομιλίες στο Λευκό Οίκο βρέθηκαν ξανά σε εξέλιξη, σε «μορφή μόνο για ηγέτες». Ο εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου, Serhii Nikiforov, δήλωσε σε μήνυμά του προς τους δημοσιογράφους: «Μετά από ένα διάλειμμα, οι συνομιλίες ξανάρχισαν στο Οβάλ Γραφείο σε μορφή μόνο για ηγέτες».

Αυτό συνέβη καθώς αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσαν ότι η συνάντηση στην Ανατολική Αίθουσα με τους Ευρωπαίους ηγέτες, έχει ολοκληρωθεί.

O Τραμπ διέκοψε τη συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να τηλεφωνήσει στον Πούτιν

Γερμανικά ΜΜΕ μετέδωσαν ότι ο Τραμπ διέκοψε τις συνομιλίες για να τηλεφωνήσει στον Λευκό Οίκο, πληροφορία που επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο.

Την εξέλιξη νωρίτερα είχε επιβεβαιώσει η ουκρανική πλευρά και ειδικότερα εκπρόσωπος του Ζελένσκι.

Τι έχει προηγηθεί

Σε κομβικό σημείο φαίνεται να εισέρχονται οι διεθνείς προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι «σε μία-δύο εβδομάδες από τώρα θα γνωρίζουμε αν μπορούμε να δώσουμε λύση σε αυτόν τον τρομακτικό πόλεμο». Η δήλωση έγινε κατά την έναρξη της συνόδου με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, υπογραμμίζοντας το αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για εξεύρεση ειρηνικής λύσης.

Ο Τραμπ επισήμανε ότι «γνωρίζει πως και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, επιθυμεί να βρεθεί λύση για τον πόλεμο». Όπως σημείωσε: «Έχουμε δύο μέρη που δηλώνουν πρόθυμα να καταλήξουν σε συμφωνία. Πιστεύω ότι είναι εφικτό, θα μπορέσουμε να σώσουμε χιλιάδες ζωές που χάνονται κάθε εβδομάδα».

Κατά την έναρξη της συνόδου, κατά την οποία τραβήχτηκε η καθιερωμένη «οικογενειακή φωτογραφία», ο Τραμπ αποκάλυψε ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν το πρωί και σχεδιάζει να επικοινωνήσει εκ νέου μαζί του μετά το τέλος των συνομιλιών στην Ουάσινγκτον. «Ίσως να έχουμε μια σπουδαία, τριμερή συνάντηση στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.