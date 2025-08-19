Η Σαμσουνσπόρ παραδέχθηκε ότι η UEFA δεν επέτρεψε τη χρήση φανέλας με τη μορφή του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ για τους ευρωπαϊκούς αγώνες και ξεκαθάρισε πως θα συμμορφωθεί πλήρως με τους κανονισμούς.

Ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, Βεϊσέλ Μπιλέν, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οποιαδήποτε άλλη επιλογή εκτός από τις εμφανίσεις που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί στην UEFA δεν είναι σε καμία περίπτωση εφικτή. Η UEFA καθορίζει ποιος φοράει τι και με τι παίζει. Ως Σαμσουνσπόρ είμαστε ένας σύλλογος που σέβεται τους κανόνες και τις ηθικές αξίες».

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία που έχει για τον σύλλογο το έμβλημα και η φανέλα: «Το έμβλημά μας είναι ιερό και όποια φανέλα κι αν φοράμε, την τιμούμε».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η Σαμσουνσπόρ θα αγωνιστεί στην Αθήνα με λευκή εμφάνιση, ενώ στη ρεβάνς στην Τουρκία θα φορέσει τα παραδοσιακά κόκκινα-άσπρα.

Με τον τρόπο αυτό, οι Τούρκοι ουσιαστικά παραδέχονται ότι το αίτημα για ειδική φανέλα «μπλοκαρίστηκε» από την UEFA και σπεύδουν να ρίξουν τους τόνους, επιμένοντας πως το ενδιαφέρον τους είναι αποκλειστικά ποδοσφαιρικό.

Μάλιστα ο Μπιλέν δήλωσε σχετικά με τον αγώνα απέναντι στον Παναθηναϊκό: «Έχουμε εμπιστοσύνη στην ομάδα μας. Θα μπούμε στο γήπεδο με πίστη και θα παλέψουμε για 90 λεπτά. Στόχος μας είναι να επιστρέψουμε από την Αθήνα με ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς. Είμαστε αποκλειστικά συγκεντρωμένοι στο γήπεδο. Ο αγώνας παίζεται στον αγωνιστικό χώρο και νικητής είναι αυτός που δίνει τη μεγαλύτερη μάχη».