Χαμηλούς τόνους διατήρησε ο ισχυρός άνδρας της Σαμσουνσπόρ, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, ενόψει των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα όπως δήλωσε σε τουρκικά ΜΜΕ – και επιβεβαίωσε tanea.gr – οι Τούρκοι θα αγωνιστούν με τη λευκή εμφάνιση στην Αθήνα και όχι με την μπλε που απεικονίζει τον Κεμάλ Ατατούρκ.

«Στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό θα αγωνιστούμε με την κόκκινη και τη λευκή εμφάνιση. Δεν θα επιτρέψουμε καμία πρόκληση. Δεν θέλουμε τεταμένο κλίμα. Η Ελλάδα είναι φιλική μας χώρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση με τη μπλε φανέλα

Τις τελευταίες ημέρες, ρεπορτάζ από tanea.gr έφεραν στο φως της δημοσιότητας το θέμα με την τρίτη φανέλα της Σαμσουνσπόρ, τη μπλε εμφάνιση που φέρει πάνω της την εικόνα του Κεμάλ Ατατούρκ. Το συγκεκριμένο σχέδιο, που παρουσιάστηκε από τον σύλλογο ως καμπάνια με τον τίτλο «Ένα ζευγάρι ματιών που δείχνει τον δρόμο», προκάλεσε αντιδράσεις στην Ελλάδα λόγω της ξεκάθαρης σύνδεσης με πολιτικό πρόσωπο (Κεμάλ).

Μάλιστα τουρκικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η ομάδα από τη Σαμψούντα θα επέλεγε τη μπλε εμφάνιση στην Αθήνα. Όμως, τόσο η διοίκηση όσο και ο ίδιος ο Γιλντιρίμ ξεκαθάρισαν πως κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να συμβεί.

Η τελική απόφαση

Η Σαμσουνσπόρ ενημέρωσε ήδη τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού ότι θα φορέσει τη λευκή εμφάνιση στον πρώτο αγώνα της Αθήνας, ενώ η κόκκινη θα χρησιμοποιηθεί στη ρεβάνς στη Σαμψούντα. Η επιλογή αυτή θεωρείται κίνηση καλής θέλησης από την πλευρά της τουρκικής ομάδας, που αποσκοπεί στην αποφυγή περιττής έντασης.