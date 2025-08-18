Προκλητικές ήταν οι δηλώσεις του Τούρκου βουλευτή της ΙYİ Parti και πρώην επικεφαλής Οικονομικής Πολιτικής του κόμματος Ερχάν Ούστα, σχετικά με την απόφαση της Σαμσουνσπόρ να μην φορέσει στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό την τρίτη εμφάνιση που έχει ως θέμα της τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Ο Ούστα, βουλευτής Σαμψούντας, χαρακτήρισε την απόφαση «βαθιά λυπηρή» και άσκησε έντονη κριτική στη διοίκηση της Σαμσουνσπόρ: «Αυτή η φανέλα δεν είναι απλώς ένα σχέδιο, είναι η μνήμη της 19ης Μαΐου, της Σαμψούντας και του Πολέμου της Ανεξαρτησίας. Οποιαδήποτε ενόχληση προς τις αξίες του Ατατούρκ είναι απαράδεκτη. Μπορεί κάποιοι να ενοχλούνται από τα μάτια του Ατατούρκ, αλλά αυτό το έθνος κέρδισε την ανεξαρτησία του χάρη σε αυτά τα μάτια».

Στη συνέχεια ο Τούρκος πολιτικός του εθνικιστικού κόμματος ΙYİ Parti, κατηγόρησε έμμεσα την ελληνική πλευρά για την εξέλιξη, υποστηρίζοντας πως υπήρξαν αντιδράσεις από την Ελλάδα που οδήγησαν στην αλλαγή σχεδίων:«Όταν σήμερα αντιδρούν οι Έλληνες, αύριο οι Γάλλοι και μεθαύριο οι Βρετανοί με τις ίδιες δικαιολογίες, θα εγκαταλείπουμε την ιστορία μας κάθε φορά; Η Σαμσουνσπόρ οφείλει να προστατεύει το ένδοξο παρελθόν της».

Καταλήγοντας, ο Ούστα κάλεσε τη διοίκηση της Σαμσουνσπόρ να ανακαλέσει την απόφασή της, τονίζοντας πως «η εθνική στάση δεν πρέπει ποτέ να τίθεται υπό αμφισβήτηση».