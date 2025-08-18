Ο Άλφα Ντιαλό, φιναλίστ με την Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στην Euroleague την περσινή σεζόν, μίλησε στο Backdoor Podcast για την μέχρι τώρα πορεία του στα παρκέ.

Αναφέρθηκε στην στήριξη που έλαβε από το Λαύριο, αλλά και στο συμβόλαιο που υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό αλλά δεν αγωνίστηκε.

Για το Λαύριο: «Το Λαύριο είναι ένα κλαμπ με μοναδική οπαδική βάση, υποστηρίζουν πολύ την ομάδα. Με φρόντισαν έναν χρόνο που ήμουν εκεί, παίξαμε πολύ καλά και νομίζω ότι βοήθησε την καριέρα μου».

Για τον Παναθηναϊκό: «Δε νομίζω ότι κάτι πήγε στραβά. Υπέγραψα νομίζω διετές συμβόλαιο, αλλά ο προπονητής που με υπέγραψε έφυγε από την ομάδα και νομίζω ότι ο νέος προπονητής που ήρθε ήθελε να φέρει τους δικούς του παίκτες. Νομίζω ότι ήθελαν να με δώσουν δανεικό ή κάτι τέτοιο, αλλά νομίζω ότι αυτή δεν ήταν η συμφωνία, οπότε το τελειώσαμε. Όταν έφυγα με κάλεσε η Μονακό και πήγα εκεί».