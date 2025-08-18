Ο οπαδός που έκανε φραστική ρατσιστική «επίθεση» στον Αντουάν Σεμένιο, την Παρασκευή στο «Άνφιλντ», τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο αγώνας μεταξύ Λίβερπουλ και Μπόρνμουθ διακόπηκε στο 29ο λεπτό, αφού ο Αντουάν Σεμένιο ενημέρωσε το διαιτητή για ρατσιστικές επιθέσεις που προέρχονταν από τις κερκίδες.

Ο 47χρονος, κάτοικος του Λίβερπουλ απομακρύνθηκε από το «Άνφιλντ» μετά τη διακοπή του αγώνα και στη συνέχεια συνελήφθη το Σάββατο.

Η αγγλική αστυνομία τον άφησε ελεύθερο, αλλά του απαγόρευσε να παρακολουθήσει οποιονδήποτε ποδοσφαιρικό αγώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και να πλησιάζει κάποιο γήπεδο ποδοσφαίρου εντός ενός μιλίου (1,6 χλμ.), ανέφερε σε ανακοίνωσή της.