O αγώνας της Λίβερπουλ απέναντι της Μπόρνμουθ, πέρα από το συγκινητικό αντίο στον Ντιόγκο Ζότα και τον αδερφό του Αντρέ, «σημαδεύτηκε» απο τη ρατσιστική επίθεση οπαδού της Λίβερπουλ προς τον Αντουάν Σεμένιο.

Ο παίκτης της Μπόρνμουθ ενημέρωσε τους διαιτητές οι οποίοι διέκοψαν για λίγο το ματς, βάσει του νέου κανονισμού. Ενημερώθηκαν οι δύο αρχηγοί όπως και οι τεχνικοί ενώ άμεσα επενέβη κι η αστυνομία που οδήγησε εκτός Άνφιλντ τον οπαδό.

The Premier League have confirmed Antoine Semenyo reported being racially abused by someone in the crowd, which is why Anthony Taylor stopped the game. pic.twitter.com/T3LYQ0Ehtt — BBC Sport (@BBCSport) August 15, 2025

Ο 25χρονος Γκανέζος επιθετικός, απάντησε με εντός γηπέδου, σκοράροντας δύο φορές στο δεύτερο ημίχρονο. Η προσωρινή ισοφάριση της Μπόρνμουθ δεν κράτησε για πολύ, με την Λίβερπουλ να επικρατεί τελικά με 4-2. Μετά το τέλος του αγώνα ο επιθετικός της Μπόρνμουθ, ανάρτησε στο Instagram μια εικόνα από νέα ρατσιστικά μηνύματα που έλαβε.