Η Νότιγχαμ Φόρεστ ενίσχυσε την επιθετική της γραμμή με την απόκτηση του Αρνάουντ Καλιμουεντό από τη Ρεν.

Ο 23χρονος Γάλλος επιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο και πλέον θα αγωνίζεται με τη φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League.

Το κόστος της μεταγραφής φτάνει τα 31,5 εκατ. ευρώ και αποτελεί την έβδομη μεταγραφή των «κόκκινων».

Την προηγούμενη σεζόν με την φανέλα της Ρεν μέτρησε 18 γκολ και 4 ασίστ σε 34 εμφανίσεις.