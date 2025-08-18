Η Ρόμα του Τζιανπάολο Γκασπερίνι, θέλει να ενισχυθεί ενόψει της νέας σεζόν. Μετά τον Έβαν Φέργκιουσον, που έφτασε στη Ρώμη ως δανεικός από την Μπράιτον, οι «τζιαλορόσι» θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους και άλλους δύο παίκτες από την Premier League.

Αρχικά, η ομάδα της ιταλικής πρωτεύουσας, κινήθηκε για την απόκτηση του Τζέιντον Σάντσο. Κατόρθωσαν να φτάσουν σε προφορική συμφωνία με τον παίκτη, ενώ αργότερα συμφώνησαν και με τους «κόκκινους διαβόλους». Ο Σάντσο, βάση της συμφωνίας θα δoθεί δανεικός στη Ρόμα, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 25χρονος διεθνής Άγγλος, δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία, από όπου είχε αρκετές προτάσεις. Ωστόσο, η μεταγραφή έχει «παγώσει», καθώς ο Σάντσο περιμένει μήπως κάποια άλλη ομάδα κινηθεί για την περίπτωσή του και καλύψει τις οικονομικές του απαιτήσεις.

Η Ρόμα δεν μπορεί να πληρώσει στον παίκτη, τις εβδομαδιαίες απολαβές που είχε στη Γιουνάιτεντ (250.000 λίρες) και για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή θα πρέπει ο Σάντσο να μειώσει τις απαιτήσεις του.

🚨 Jadon Sancho’s salary is the sticking point in a £20M move from Manchester United to Roma. The 25-year-old is keen to see if any other clubs step in and match his weekly wages of around £250,000. pic.twitter.com/KKKbixOD5o — Eplmax (@Eplmax) August 18, 2025

Την ίδια ώρα, νέα δημοσιεύματα κάνουν λόγo για ενδιαφέρον των «τζιαλορόσι», για τον Τάιρελ Μαλάσια. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ρόμα «ρώτησε» για την περίπτωση του Ολλανδού αριστερού μπακ, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Μπεσίκτας.

Η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίν, θα ήθελε πολύ να προχωρήσουν και οι δύο μεταγραφές, ώστε να… μπουν λεφτά στα ταμεία της.