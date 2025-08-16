Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι λίγο μετά τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν δηλώνει πως στηρίζει την πρόταση των ΗΠΑ για τριμερή, ενώ σημειώνει πως είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο.

«Τη Δευτέρα, θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσιγκτον, για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου. Είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση» ανέφερε ακόμα.

We had a long and substantive conversation with @POTUS. We started with one-on-one talks before inviting European leaders to join us. This call lasted for more than an hour and a half, including about an hour of our bilateral conversation with President Trump. Ukraine reaffirms… pic.twitter.com/64IPVhtFaB — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 16, 2025

Σε ανάρητησή του στο X αναφέρει:

«Είχαμε μια μακρά και ουσιαστική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ξεκινήσαμε με κατ’ ιδίαν συνομιλίες πριν προσκαλέσουμε τους Ευρωπαίους ηγέτες να μας πλαισιώσουν. Αυτή η επικοινωνία διήρκεσε περισσότερο από μιάμιση ώρα, συμπεριλαμβανομένης περίπου μιας ώρας της διμερούς μας συζήτησης με τον πρόεδρο Τραμπ.

Η Ουκρανία επαναβεβαιώνει την ετοιμότητά της να εργαστεί με μέγιστη προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης. Ο πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε για τη συνάντησή του με τον Ρώσο ηγέτη και τα κύρια σημεία της συζήτησής τους. Είναι σημαντικό ότι η δύναμη της Αμερικής επηρεάζει την εξέλιξη της κατάστασης.

Υποστηρίζουμε την πρόταση του προέδρου Τραμπ για μια τριμερή συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας. Η Ουκρανία τονίζει ότι τα βασικά ζητήματα μπορούν να συζητηθούν στο επίπεδο των ηγετών και ότι μια τριμερής μορφή είναι κατάλληλη γι’ αυτό.

Τη Δευτέρα θα συναντηθώ με τον Πρόεδρο Τραμπ στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τερματισμό των δολοφονιών και του πολέμου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.

Είναι σημαντικό οι Ευρωπαίοι να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο, ώστε να διασφαλιστούν αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας μαζί με την Αμερική. Συζητήσαμε επίσης θετικά μηνύματα από την αμερικανική πλευρά σχετικά με τη συμμετοχή στην εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας. Συνεχίζουμε να συντονίζουμε τις θέσεις μας με όλους τους εταίρους. Ευχαριστώ όλους όσοι βοηθούν».