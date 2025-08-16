Η συνάντηση Πούτιν–Τραμπ στην Αλάσκα δεν ήταν απλώς μια τυπική διπλωματική στιγμή, καθώς σηματοδότησε μια θεαματική μεταστροφή στη διεθνή εικόνα του Ρώσου προέδρου. Από την απομόνωση που του επέβαλε η Δύση μετά την εισβολή στην Ουκρανία, βρέθηκε να γίνεται δεκτός με τιμές από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Νίκη για τον Πούτιν η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα»

Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα του BBC. Σε αυτό αναφέρεται ότι όταν ο Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επέστρεψε στη διεθνή σκηνή την Παρασκευή, ο ουρανός στην Αλάσκα ήταν συννεφιασμένος.

«Τον περίμενε με ένα κόκκινο χαλί απλωμένο στον διάδρομο προσγείωσης της στρατιωτικής βάσης Elmendorf-Richardson ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Καθώς ο Πούτιν πλησίαζε, ο Τραμπ χειροκρότησε. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και χαμόγελα» συνεχίζει ενώ προστίθεται «ήταν μια αξιοσημείωτη στιγμή για τον Πούτιν, έναν ηγέτη που οι περισσότερες δυτικές χώρες έχουν απομονώσει από τότε που η Μόσχα ξεκίνησε την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Έκτοτε, τα διεθνή ταξίδια του περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε χώρες φιλικές προς τη Ρωσική Ομοσπονδία, όπως η Βόρεια Κορέα και η Λευκορωσία.

Το γεγονός ότι η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα πραγματοποιήθηκε ήταν μια νίκη για τον Πούτιν. Αλλά αυτή η υποδοχή θα είχε ξεπεράσει τα πιο τρελά όνειρα του Κρεμλίνου. Σε έξι μόνο μήνες, ο Πούτιν πέρασε από το να είναι παρίας στα μάτια της Δύσης στο να είναι ευπρόσδεκτος στο έδαφος των ΗΠΑ ως συνεργάτης και φίλος. Για να ολοκληρώσει την εικόνα, σε μια φαινομενικά αυθόρμητη στιγμή, ο Πούτιν αποφάσισε να δεχτεί να τον μεταφέρει στην αεροπορική βάση η θωρακισμένη λιμουζίνα του Τραμπ, αντί να οδηγήσει το δικό του προεδρικό αυτοκίνητο με πινακίδες της Μόσχας».

«Καθώς το όχημα απομακρυνόταν, οι κάμερες εστίασαν στον Πούτιν, που καθόταν στο πίσω κάθισμα και γελούσε» καταλήγει με νόημα το δημοσίευμα.

Ο Πούτιν βγήκε από τον πάγο

Από την πλευρά του το CNN αναφέρει «λίγο μετά την άφιξή του στις ΗΠΑ, το χαμόγελο του Πούτιν καθώς κοίταζε έξω από το παράθυρο της λιμουζίνας του Τραμπ τα έλεγε όλα: μετά από χρόνια απομόνωσης από τη Δύση, επέστρεψε στην πιο ισχυρή χώρα του κόσμου».

Όπως λέει το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης «Είχαν περάσει 10 χρόνια από την τελευταία φορά που ο Πούτιν είχε επισκεφθεί την Αμερική και αρκετά περισσότερα από τότε που είχε καλωσοριστεί στη χώρα για μια σημαντική προεδρική σύνοδο κορυφής. Μετά την εισβολή του στην Ουκρανία το 2022, ο Ρώσος ηγέτης έγινε παρίας για πολλούς ηγέτες, ανεπιθύμητος στις περισσότερες δυτικές χώρες και απειλήθηκε ακόμη και με ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ωστόσο, η απομόνωση του Πούτιν έληξε όταν το αεροπλάνο του προσγειώθηκε στο Άνκορατζ. Με υποδοχή με κόκκινο χαλί, παρέλαση μαχητικών αεροσκαφών και χειροκροτήματα από τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, το μήνυμα του Τραμπ ήταν σαφές: ο Πούτιν επέστρεψε από την απομόνωση».

«Αν και ο Πούτιν εξακολουθεί να μην είναι ευπρόσδεκτος σε πολλά μέρη της Ευρώπης, η απόφαση του Τραμπ — ο οποίος εποπτεύει τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και τον ισχυρότερο στρατό — να τον φιλοξενήσει συμβάλλει περισσότερο στην αποδυνάμωση των προσπαθειών διπλωματικής απομόνωσης από ό,τι θα μπορούσε να κάνει οποιοσδήποτε άλλος ηγέτης.

Αυτό έγινε πιο ξεκάθαρο όταν ο Πούτιν μπήκε στο θωρακισμένο όχημα του Τραμπ, μια ασυνήθιστη κίνηση που φάνηκε να αποτυπώνει σε μια στιγμή την επιστροφή του Ρώσου ηγέτη στη διεθνή διπλωματία. Ακόμα και χωρίς σημαντική πρόοδο, για τον ίδιο ήταν μια νίκη».

Καμία αποκάλυψη για ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν ολοκλήρωσαν τη συνάντησή τους στην Αλάσκα χωρίς να αποκαλύψουν τίποτα για ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, σε ένα κλίμα ωστόσο αυξημένων ενθαρρυντικών δηλώσεων και χειρονομιών αβροφροσύνης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική», ενώ ο πρόεδρος της Ρωσίας έκανε λόγο για «εποικοδομητική» συζήτηση, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπήρξε κανένα φιλτράρισμα των συνομιλιών που είχαν για τρεις ώρες σε στρατιωτική βάση της Αλάσκας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που προβάλλεται ως ένας αποφασιστικός διαπραγματευτής, βεβαίωσε κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Ρώσο ομόλογό του ότι «πολύ λίγα» σημεία απομένουν να ρυθμιστούν για μια διευθέτηση που θα δώσει τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από πάνω από τρία χρόνια με την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

«Το ένα από αυτά (τα σημεία) είναι μάλλον το πιο σημαντικό», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να αναφέρει ποιο είναι αυτό.

«Δεν έχουμε φτάσει εκεί, όμως έχουμε κάνει πρόοδο. Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία», προειδοποίησε εξάλλου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προτού αναχωρήσει για την Ουάσινγκτον.

President Trump says he and Putin “didn’t get there” on a Ukraine peace deal during their Alaska summit, but claims they made “great progress” https://t.co/2QNNlnS1yQ — CNN (@CNN) August 15, 2025

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν πέρασαν συνολικά έξι ώρες στην Αλάσκα.

Ο 79χρονος δισεκατομμυριούχος φιλοδοξούσε να διοργανώσει πολύ γρήγορα μια τριμερή συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο και τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και να επιτύχει μια εκεχειρία.

Όμως δεν έκανε καμία σχετική αναφορά κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ωστόσο σε συνέντευξή του στο δίκτυο Fox News ακριβώς μετά τις δηλώσεις των δύο ηγετών στους δημοσιογράφους, ο Τραμπ έκρινε ότι μια συμφωνία για να δοθεί τέλος στον πόλεμο «εξαρτάται πραγματικά από τον πρόεδρο» της Ουκρανίας.

Με τον Ρώσο ομόλογό του ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κράτησε επίσης τον λίγο πιο σκληρό τόνο που είχε πριν από την συνάντησή τους, όταν απειλούσε να βροντήξει την πόρτα στην περίπτωση αδιεξόδου, ή βεβαίωνε ότι μαζί του ο Βλαντίμιρ Πούτιν «δεν θα κάνει τον έξυπνο».

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει απειλήσει τη Ρωσία με «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν δεν δεχθεί να δώσει τέλος στον πόλεμο, διευκρίνισε επίσης ότι δεν εξετάζει στην παρούσα φάση το ενδεχόμενο να ληφθούν μέτρα.

«Λοιπόν, λόγω όσων συνέβησαν σήμερα, νομίζω πως δεν χρειάζεται να το σκεφτώ αυτό τώρα», δήλωσε, απαντώντας σε ερώτηση του Fox News.

Ο Πούτιν, από την πλευρά του, με τον ίδιο ενθαρρυντικό και εγκάρδιο τόνο δήλωσε ότι ελπίζει πως η αμοιβαία «κατανόηση» που επιτεύχθηκε στην Αλάσκα θα φέρει «την ειρήνη» στην Ουκρανία.

Οι δύο πρόεδροι, οι οποίοι έκαναν τις δηλώσεις τους έχοντας πίσω τους σε μπλε φόντο την επιγραφή «Επιδιώκοντας την Ειρήνη», είχαν δεσμευτεί να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντησή τους. Ωστόσο όταν τελείωσαν τις δηλώσεις τους, έδωσαν μόνον τα χέρια και αποχώρησαν χωρίς να απαντήσουν στους δημοσιογράφους, οι οποίοι όρθιοι, τους βομβάρδιζαν με ερωτήσεις.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι φοβούνταν κυρίως ότι η συνάντηση αυτή κορυφής θα μπορούσε να επιτρέψει στον Πούτιν να χειριστεί τον Αμερικανό ομόλογό του, ο οποίος είχε αναφερθεί προηγουμένως στην πιθανότητα εδαφικών παραχωρήσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς στη συνέχεια με ηγέτες χωρών του NATO, όπως και με τον Ζελένσκι, σημειώνοντας αναφερόμενος στους Ουκρανούς: «Στην τελική, αυτό εξαρτάται από αυτούς».

Επίσης είπε ότι μπορεί να ξαναδεί «πολύ σύντομα» τον Ρώσο πρόεδρο, ο οποίος αντέδρασε αμέσως λέγοντας στον Αμερικανό ομόλογό του στα αγγλικά: «Την επόμενη φορά στη Μόσχα».

«Φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να γίνει αυτό», του απάντησε ο Τραμπ.

Με αυτήν την συνάντηση κορυφής σε θερμό κλίμα, ο Πούτιν έκανε μια θεαματική επιστροφή στη διεθνή σκηνή, την ώρα που η πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συνεχίζεται.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χειροκρότησε για λίγο καθώς ο Ρώσος ομόλογός του προχωρούσε προς το μέρος του όταν συναντήθηκαν.

Ακολούθησαν χειραψίες και χαμόγελα σε ένα σκηνικό που παρουσίαζε σε όλο το μεγαλείο της την αμερικανική στρατιωτική ισχύ, με προηγμένης τεχνολογίας μαχητικά αεροσκάφη να βρίσκονται παραταγμένα γύρω από το κόκκινο χαλί και να υπερίπτανται των δύο ανδρών.

“President Putin, will you stop killing civilians in Ukraine?” Putin: 🤷 pic.twitter.com/oVo93NpZLq — NEXTA (@nexta_tv) August 15, 2025

Ο Πούτιν επιβιβάστηκε στη συνέχεια στο θωρακισμένο αυτοκίνητο του Τραμπ όπου είχαν ένα σύντομο τετ-α-τετ, πριν από τη συνάντησή τους συνοδεία ορισμένων συμβούλων.

Ο πρώτος ενδιαφερόμενος, αλλά απών από τη συνάντηση αυτή, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει προηγουμένως ότι «υπολογίζει» στον Ντόναλντ Τραμπ για να δοθεί τέλος στη σύγκρουση στη χώρα του.

Οι Ρώσοι στρατιώτες «συνεχίζουν να σκοτώνουν την ημέρα των διαπραγματεύσεων», είχε επίσης σημειώσει ο Ουκρανός πρόεδρος, ενώ ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωνε χθες ότι ανακατέλαβε έξι χωριά που είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους ρωσικές μονάδες τις τελευταίες ημέρες σε μια ιδιαίτερα γρήγορη προώθησή τους.

Τώρα ο Ουκρανός πρόεδρος και οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ να τους ενημερώσει για το περιεχόμενο των συνομιλιών του με τον Πούτιν.

Η Ρωσία αξιώνει η Ουκρανία να της παραχωρήσει τέσσερις περιφέρειες τις οποίες έχει εν μέρει θέσει υπό τον έλεγχό της (Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα), όπως και την Κριμαία, την οποία προσάρτησε η Μόσχα το 2014, και να απαρνηθεί τις παραδόσεις δυτικών όπλων και οποιαδήποτε ένταξη στο NATO. Το Κίεβο απορρίπτει τις αξιώσεις αυτές και θέλει άνευ όρων και άμεση κατάπαυση του πυρός, όπως και μελλοντικές εγγυήσεις ασφαλείας.

Πηγές: BBC, CNN, ΑΠΕ-ΜΠΕ