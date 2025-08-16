Το εποικοδομητικό κλίμα που επικράτησε στις συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία, επεσήμανε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ανοίγοντας την κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών, κατά την οποία ανακοίνωσε, ότι ΗΠΑ και Ρωσία κατέληξαν σε συμφωνία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκινώντας τις δηλώσεις του είπε ότι οι διαπραγματεύσεις «διεξήχθησαν σε εποικοδομητική ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού». «Είχαμε πολύ διεξοδικές διαπραγματεύσεις που ήταν αρκετά χρήσιμες», συνέχισε και ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ που πρότεινε την διεξαγωγή της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα. Ο Ρώσος πρόεδρος μίλησε για την κοινή ρωσική και αμερικανική ιστορία στην Αλάσκα και είπε ότι ήταν μια «λογική» τοποθεσία για τις συνομιλίες τους.