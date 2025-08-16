Ολοκληρώθηκε μετά από 2 ώρες και 45 λεπτά ο πρώτος γύρος των συνομιλιών ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως έκανε γνωστό το Κρεμλίνο.

Στη συνάντση αυτή παρόντες ήταν δίπλα στον Ντόναλντ Τραμπ ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος για τηνΟυκρανία, Στιβ Γουίτκοφ και δίπλα στον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ και ο βοηθός του, Γιούρι Ουσακόφ. ΄λοπως έγινε γνωστό, εντός λίγων λεπτών Ντόναλν τ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν θα παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.