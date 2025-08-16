Ανέλπιστα θερμή ήταν η υποδοχή που επεφύλαξε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην αμερικανική αεροπορική βάση Έλμεντορφ στο Άνκορατζ της Αλάσκας.

Και δεν ήταν μόνο η θερμή χειραψία που αντάλλαξαν οι δύο ηγέτες, αλλά και το γεγονός ότι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν επιβιβάστηκαν μαζί στο αυτοκίνητο του προέδρου των ΗΠΑ, το επονομαζόμενο «θηρίο» για να πάνε στον χώρο των συνομιλιών. Αυτές οι εικόνες, όπως σχολιάζουν έμπειροι διεθνείς αναλυτές, έφεραν σε άβολη θέση τους Ευρωπαίους εταίρους των ΗΠΑ και θερμούς υποστηρικτές της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με τον αναλυτή του SKY News, Τζέιμς Μάθιους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ξαφνιάστηκαν, καθώς περίμεναν από τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει επίδειξη ισχύος στον Ρώσο ομόλογό του επιδεικνύοντας πυγμή. Αντιθέτως, η θερμή υποδοχή που επεφύλαξε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Βλαντίμιρ Πούτιν, πρέπει να ήταν κάτι, που δεν περίμεναν, ούτε στο Κίεβο, ούτε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. «Αν κάποιος πίστευε, ότι θα βλέπαμε έναν πρόεδρο των ΗΠΑ, που θα έπαιρνε τα ηνία, θα έθετε κόκκινες γραμμές και θα ήταν σκληρός με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, θα ανησυχούσε με τις σκηνές που μόλις παρακολουθήσαμε» τόνισε με νόημα ο Τζέιμς Μάθιους.

Αλλά όποιος περίμενε κάτι τέτοιο, δεν είχε παρακολουθήσει τις δηλώσεις που προηγήθηκαν του Ντόναλντ Τραμπ μέσα στο Air Force 1, όπως επισημαίνει το BBC. Όπως είπε λίγη ώρα πριν προσγειωθεί στο Άνκορατζ ο Αμερικανός πρόεδρος «θέλω κατάπαυση πυρός και αυτό δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη. Δεν θα μου πουν οι Ευρωπαίου τι να κάνω. Προφανώς θα εμπλακούν στην διαδικασία, όπως και ο Ζελένσκι, αλλά εγώ θέλω να δω μία κατάπαυση του πυρός άμεσα».